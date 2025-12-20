Ο Σάκης Ρουβάς ποζάρει δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι του
Ας γεμίσουμε τις μέρες μας με φως και τις καρδιές μας με αγάπη, έγραψε στην ανάρτησή του ο τραγουδιστής
Δίπλα από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, με τα κόκκινα και τα χρυσά στολίδια του, πόζαρε ο Σάκης Ρουβάς στο σπίτι του, για να ευχηθεί στους θαυμαστές του καλές γιορτές.
Ο τραγουδιστής φορώντας την φόρμα του στόλισε το σαλόνι του και δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία με το τελικό αποτέλεσμα, γράφοντας στην λεζάντα της ανάρτησής του: «Ας γεμίσουμε τις μέρες μας με φως και τις καρδιές μας με αγάπη. Καλά Χριστούγεννα».
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
