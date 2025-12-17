Η Μισέλ Ομπάμα εμφανίστηκε στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ πιο αδύνατη από ποτέ
GALA
Μισέλ Ομπάμα Απώλεια Βάρους

Η Μισέλ Ομπάμα εμφανίστηκε στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ πιο αδύνατη από ποτέ

Δημοσιεύματα αναφέρουν εδώ και καιρό ότι η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ λαμβάνει χάπια για απώλεια βάρους

Η Μισέλ Ομπάμα εμφανίστηκε στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ πιο αδύνατη από ποτέ
Άννα Νταλλαρή
10 ΣΧΟΛΙΑ
Με εμφανώς πιο λεπτή σιλουέτα εμφανίστηκε η Μισέλ Ομπάμα στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live, εν μέσω διαδικτυακών συζητήσεων που τις τελευταίες εβδομάδες κάνουν λόγο για πιθανή χρήση φαρμάκων απώλειας βάρους, όπως το Ozempic.

Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ συνομίλησε με τον Τζίμι Κίμελ, φορώντας ένα εφαρμοστό γαλάζιο φόρεμα με διαφάνειες στα μανίκια, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με σκούρες γόβες, ενώ τα μαλλιά της ήταν πλεγμένα σε κοτσιδάκια.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο


profimedia-1059736507
profimedia-1059736683
profimedia-1059736693

Τι έχει δηλώσει η ίδια για την αλλαγή στην εμφάνισή της

Τον προηγούμενο μήνα, η Μισέλ Ομπάμα είχε απασχολήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά από φωτογράφισή της με την Άνι Λίμποβιτς, όπου φάνηκαν τα γυμνασμένα της μπράτσα και η επίπεδη κοιλιά της, οδηγώντας ορισμένους σε εικασίες για χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων αδυνατίσματος, χωρίς η ίδια να έχει επιβεβαιώσει κάτι σχετικό.

Η Μισέλ Ομπάμα εμφανίστηκε στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ πιο αδύνατη από ποτέ

Η Μισέλ Ομπάμα έχει ωστόσο μιλήσει ανοιχτά τα προηγούμενα χρόνια για τις σωματικές αλλαγές που έφερε η εμμηνόπαυση, αναφέροντας ότι αντιμετώπισε σταδιακή αύξηση βάρους, γεγονός που την οδήγησε να είναι πιο προσεκτική στη διατροφή και τη φυσική της δραστηριότητα.

Κλείσιμο
«Δεν προσπαθώ να κολλήσω στους αριθμούς, αλλά όταν βρίσκεσαι στην εμμηνόπαυση υπάρχει αυτή η αργή αύξηση βάρους που δεν την αντιλαμβάνεσαι εύκολα», είχε δηλώσει, εξηγώντας ότι πλέον επιδιώκει μια πιο συνειδητή, αλλά όχι εμμονική, προσέγγιση στην άσκηση και την καθημερινή κίνηση. Στο παρελθόν, η Μισέλ Ομπάμα είχε γίνει γνωστή για το απαιτητικό πρόγραμμα γυμναστικής της και τα καλογυμνασμένα της μπράτσα, ωστόσο έχει τονίσει ότι σήμερα δίνει προτεραιότητα στο να παραμένει σωματικά δραστήρια και λειτουργική.
Άννα Νταλλαρή
10 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης