Η Μισέλ Ομπάμα εμφανίστηκε στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ πιο αδύνατη από ποτέ
Δημοσιεύματα αναφέρουν εδώ και καιρό ότι η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ λαμβάνει χάπια για απώλεια βάρους
Με εμφανώς πιο λεπτή σιλουέτα εμφανίστηκε η Μισέλ Ομπάμα στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live, εν μέσω διαδικτυακών συζητήσεων που τις τελευταίες εβδομάδες κάνουν λόγο για πιθανή χρήση φαρμάκων απώλειας βάρους, όπως το Ozempic.
Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ συνομίλησε με τον Τζίμι Κίμελ, φορώντας ένα εφαρμοστό γαλάζιο φόρεμα με διαφάνειες στα μανίκια, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με σκούρες γόβες, ενώ τα μαλλιά της ήταν πλεγμένα σε κοτσιδάκια.
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Τι έχει δηλώσει η ίδια για την αλλαγή στην εμφάνισή της
Τον προηγούμενο μήνα, η Μισέλ Ομπάμα είχε απασχολήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά από φωτογράφισή της με την Άνι Λίμποβιτς, όπου φάνηκαν τα γυμνασμένα της μπράτσα και η επίπεδη κοιλιά της, οδηγώντας ορισμένους σε εικασίες για χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων αδυνατίσματος, χωρίς η ίδια να έχει επιβεβαιώσει κάτι σχετικό.
Η Μισέλ Ομπάμα έχει ωστόσο μιλήσει ανοιχτά τα προηγούμενα χρόνια για τις σωματικές αλλαγές που έφερε η εμμηνόπαυση, αναφέροντας ότι αντιμετώπισε σταδιακή αύξηση βάρους, γεγονός που την οδήγησε να είναι πιο προσεκτική στη διατροφή και τη φυσική της δραστηριότητα.
«Δεν προσπαθώ να κολλήσω στους αριθμούς, αλλά όταν βρίσκεσαι στην εμμηνόπαυση υπάρχει αυτή η αργή αύξηση βάρους που δεν την αντιλαμβάνεσαι εύκολα», είχε δηλώσει, εξηγώντας ότι πλέον επιδιώκει μια πιο συνειδητή, αλλά όχι εμμονική, προσέγγιση στην άσκηση και την καθημερινή κίνηση. Στο παρελθόν, η Μισέλ Ομπάμα είχε γίνει γνωστή για το απαιτητικό πρόγραμμα γυμναστικής της και τα καλογυμνασμένα της μπράτσα, ωστόσο έχει τονίσει ότι σήμερα δίνει προτεραιότητα στο να παραμένει σωματικά δραστήρια και λειτουργική.
