Οι δίδυμες κόρες του Diddy θυμούνται τη μητέρα τους: Είσαι πάντα δίπλα μας
Οι κόρες του μουσικού παραγωγού έκαναν μια ανάρτηση με αφορμή την ημέρα γενεθλίων της μητέρας τους που πέθανε το 2018
Τη μητέρα τους, η οποία έχει φύγει από τη ζωή, θυμήθηκαν οι δίδυμες κόρες του Diddy, την ημέρα των γενεθλίων της. Τη μνήμη της τίμησαν με μία κοινή ανάρτηση που έκαναν, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία από τα παιδικά τους χρόνια στο πλευρό της.
Η Κιμ Πόρτερ, όπως την έλεγαν, θα γιόρταζε τα γενέθλιά της στις 15 Δεκεμβρίου, όμως τον Νοέμβριο του 2018 έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 47 ετών, από πνευμονία. Η Τζέσι και η D'Lila της ευχήθηκαν παρόλα αυτά, σημειώνοντας στη δημοσίευσή τους πως είναι σίγουρες ότι «είναι πάντα δίπλα τους».
«Χρόνια πολλά μανούλα. Σε αγαπάμε τόσο πολύ. Μας λείπεις τόσο πολύ και ξέρουμε ότι είσαι πάντα δίπλα μας» ,έγραψαν στη λεζάντα και στη φωτογραφία που ανέβασαν οι δυο τους φοράνε το ίδιο ριγέ φόρεμα, ενώ η μητέρα τους η οποία στεκόταν ανάμεσά τους και τις κρατούσε αγκαλιά.
Δείτε την ανάρτηση
Η Κιμ Πόρτερ ήταν σε σχέση με τον Diddy από το 1994 μέχρι και το 2007 και μαζί του πέρα από τις δίδυμες κόρες τους, είχε αποκτήσει και έναν γιο, ο οποίος σήμερα είναι 26 ετών και ονομάζεται Κρίστιαν. Η ίδια πριν από την σχέση της με τον Diddy ήταν παντρεμένη με τον τραγουδιστή Al.B Sure! με τον οποίο είχε αποκτήσει επίσης ένα παιδί, τον Κουίνσι.
