Μπάμπης Λαζαρίδης: Δεν πρόλαβα να σου πω όσα θα ήθελα, γράφει ο γιος του
Δεν με είδες να μεγαλώνω αλλά ξέρω ότι όπου και αν είσαι καμαρώνεις για μένα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Βασίλης Λαζαρίδης
Δεκαεπτά χρόνια από τη δολοφονία του Μπάμπη Λαζαρίδη συμπληρώθηκαν την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου και ο γιος του προχώρησε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Βασίλης Λαζαρίδης δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία από την παιδική του ηλικία με εκείνον και τον πατέρα του και εξομολογήθηκε ότι δεν πρόλαβε να μοιραστεί μαζί του όλα όσα θα ήθελε. Παρά την απώλειά του, όπως ανέφερε, ο πατέρας του εξακολουθεί να είναι παρών στη ζωή του.
«Σαν χθες έφυγες. Δεκαεπτά χρόνια πέρασαν, αλλά η προστασία σου σε εμάς είναι αναλλοίωτη στον χρόνο. Δεν πρόλαβα να σου πω όσα θα ‘θελα, δεν με είδες να μεγαλώνω αλλά ξέρω ότι όπου και αν είσαι καμαρώνεις για μένα και τη μαμά! Ζεις μέσα μας πάντα μπαμπά», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή τουο γιος του Μπάμπη Λζαρίδη και της Πόπης Μαλιωτάκη.
