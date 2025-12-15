Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Η αινιγματική ανάρτηση του Γιώργου Μαζωνάκη που δείχνει επιστροφή στη νύχτα: Η πίστη και η πίστα με έσωσαν
Η αινιγματική ανάρτηση του Γιώργου Μαζωνάκη που δείχνει επιστροφή στη νύχτα: Η πίστη και η πίστα με έσωσαν
Δείτε το βίντεο που ανήρτησε στο Instagram
Έτοιμος για τη μεγάλη επιστροφή στις πίστες φαίνεται ότι είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
Αυτό τουλάχιστον άφησε να υπονοήσει ο ίδιος με ανάρτηση που έκανε στο instagram τα ξημερώματα της Δευτέρας.
Στο διάρκειας λίγων δευτερολέπτων βίντεο, ο Γιώργος Μαζωνάκης κάνει μια «αντιστροφή μέτρηση» ανάμεσα στην οποία περιλαμβάνονται πλάνα από μια σκηνή νυχτερινού κέντρου και συνομιλίες.
«Η πίστη και η πίστα με έσωσαν» γράφει ο Γιώργος Μαζωνάκης καταλήγοντας στο βίντεο με την ημερομηνία 18/12
