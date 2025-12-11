Νίνα Λοτσάρη μετά την κατάθεση τραγουδιού για τη Eurovision: Παλιά έλεγα ότι δεν θα συμμετείχα ποτέ
Δεν μου άρεσε το διαγωνιστικό κομμάτι, εξήγησε η τραγουδίστρια
Μετά την κατάθεση τραγουδιού για τη Eurovision η Νίνα Λοτσάρη δήλωσε ότι στο παρελθόν ήταν πολύ αρνητική στο ενδεχόμενο να διεκδικήσει την εκπροσώπηση της χώρας, αφού δεν της άρεσε η διαγωνιστική διάσταση.
Παράλληλα, η τραγουδίστρια εξήγησε ότι η απόφαση να δηλώσει συμμετοχή προέκυψε μετά από πρόταση των δημιουργών του συγκεκριμένου κομματιού.
Η Νίνα Λότσαρη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», το πρωί της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου και αρχικά ανέφερε: «Καταθέσαμε ένα τραγούδι, η αλήθεια είναι. Έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Πήγαινα ταξίδι στο εξωτερικό και με πήρε ο συνθέτης και ο στιχουργός, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης, και μου λένε: “Έχουμε ένα τραγούδι για σένα, πρέπει να το πεις εσύ για τη Eurovision”. Εγώ ήμουν στο αεροδρόμιο και έλεγα: “Τι τραγούδι, τι Eurovision;”. Μου άρεσε πάρα πολύ μόλις το άκουσα και είπα “καταθέστε το”. Δεν ήξερα για ημιτελικούς και διαδικασίες, νόμιζα απλά ότι θα το ακούσουν και θα δούμε».
Στη συνέχεια, η Νίνα Λοτσάρη διευκρίνισε ότι παλαιότερα δεν την είχε απασχολήσει η σκέψη να εμφανιστεί στη Eurovision. Όπως είπε: «Δεν ξέρουμε ακόμα για τους ημιτελικούς, γι’ αυτό δεν θέλω να συζητάω πολλά. Αν πάει, έχει καλώς. Η μουσική είναι το παν, όχι οι διαγωνισμοί. Παλιά, αν μου το έλεγες, θα σου έλεγα “ποτέ”. Δεν μου άρεσε το διαγωνιστικό κομμάτι. Τώρα το βλέπω σαν performing. Είμαστε καλά, κάνουμε μουσική, αυτό έχει σημασία».
