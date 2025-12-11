Η Ευρυδίκη ακυρώνει όλες τις εμφανίσεις της εξαιτίας ενός προβλήματος υγείας
Ευρυδίκη Ασθένεια

Η Ευρυδίκη ακυρώνει όλες τις εμφανίσεις της εξαιτίας ενός προβλήματος υγείας

Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη και την κατανόηση, αναφέρει σε ανάρτησή της

Μία αιφνίδια αδιαθεσία ανάγκασε την Ευρυδίκη να ακυρώσει όλες τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για τις επόμενες ημέρες, ενημερώνοντας τους θαυμαστές της, ότι θα μείνει εκτός μέχρι να αναρρώσει πλήρως. Αν και δεν αποκάλυψε το πρόβλημα υγείας, τόνισε πως θα χρειαστεί να ακολουθήσει ισχυρή φαρμακευτική αγωγή.

Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου η 57χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία με την αγωγή που τη συμβούλευσε ο γιατρός της να παίρνει και ενημέρωσε τους ακόλουθούς της για την ακύρωση των εμφανίσεών της, ελπίζοντας πως στο live που έχει προγραμματίσει να βρίσκεται την Παρασκευή θα μπορεί να τραγουδήσει.

Στη ανάρτησή της έγραψε: «Αυτά είναι τα φάρμακά μου για τις επόμενες δύο βδομάδες… Δυστυχώς, αρρώστησα και θα χρειαστεί να ακυρώσω όλες τις υποχρεώσεις μου για τις επόμενες μέρες, με την ελπίδα να είμαι καλύτερα μέχρι το live της Παρασκευής με τον Χρήστο Δάντη – που είναι ήδη sold out εδώ και δύο βδομάδες – γιατί πραγματικά δε θέλω να απογοητεύσω κανέναν. Θέλω όμως να πω και κάτι σημαντικό: Όταν είμαστε άρρωστοι, οφείλουμε να προσέχουμε λίγο παραπάνω, όχι μόνο για εμάς αλλά και για τους γύρω μας. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη και την κατανόηση».

