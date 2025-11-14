Ευρυδίκη για τον εκλιπόντα πατέρα της: Ήθελα να του κάνω ένα δώρο, να του χαρίσω το δικό του τραγούδι
Ευρυδίκη για τον εκλιπόντα πατέρα της: Ήθελα να του κάνω ένα δώρο, να του χαρίσω το δικό του τραγούδι
Ένιωσα σαν να ήταν δίπλα μου σαν φύλακας άγγελος, είπε η τραγουδίστρια για το νέο της κομμάτι που κυκλοφόρησε την ημέρα των γενεθλίων του πατέρα της
Στον πατέρα της, Ντίνο Θεοκλέους, που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Μάρτιο αφιερώνει η Ευρυδίκη το νέο της τραγούδι. Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι ήθελε να του κάνει ένα δώρο και έτσι δημιουργήθηκε το κομμάτι με τίτλο «Άκου μπαμπά, άκου πατέρα».
Η κυκλοφορία του συνέπεσε με την ημέρα γενεθλίων του πατέρα της, γεγονός που την έκανε να νιώσει πως εκείνος βρισκόταν στο πλευρό της σαν φύλακας άγγελος.
Η Ευρυδίκη ήταν καλεσμένη σε εκπομπή του STAR FM 97.1 και μοιράστηκε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι προέκυψε ως ανάγκη να προσφέρει ένα δώρο στον πατέρα της. Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε: «Ήθελα να κάνω ένα δώρο στον μπαμπά μου, να του χαρίσω το δικό του τραγούδι και επειδή όλα όσα αισθανόμουν και σκεφτόμουν, δεν μπορούσα εγώ να τα βάλω σε λόγια, όπως γίνεται πολλές φορές, γράφουμε τραγούδια για άλλους, αλλά για δικά μας πράγματα δυσκολευόμαστε, και έτσι απευθύνθηκα σε δύο πολύ ξεχωριστούς δημιουργούς, που είναι και φίλοι μου προσωπικοί, τον Πόλυ Κυριάκου, που έγραψε τους στίχους, και τον Σταύρο Σιόλα που έγραψε τη μουσική. Το τραγουδώ για τον μπαμπά μου, αλλά πιστεύω ότι αγγίζει όλους τους ανθρώπους που κρατάνε μέσα στην καρδιά τους τον δικό τους πατέρα».
Όσον αφορά στο γεγονός ότι το κομμάτι κυκλοφόρησε την ημέρα που θα γιόρταζε τα γενέθλιά του ο πατέρας της, η τραγουδίστρια τόνισε: «Ένιωσα μια χαρά. Ένιωσα σαν να με αγκάλιαζε. Σαν να ήταν δίπλα μου σαν φύλακας άγγελος και μου χαμογελούσε».
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Η κυκλοφορία του συνέπεσε με την ημέρα γενεθλίων του πατέρα της, γεγονός που την έκανε να νιώσει πως εκείνος βρισκόταν στο πλευρό της σαν φύλακας άγγελος.
Η Ευρυδίκη ήταν καλεσμένη σε εκπομπή του STAR FM 97.1 και μοιράστηκε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι προέκυψε ως ανάγκη να προσφέρει ένα δώρο στον πατέρα της. Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε: «Ήθελα να κάνω ένα δώρο στον μπαμπά μου, να του χαρίσω το δικό του τραγούδι και επειδή όλα όσα αισθανόμουν και σκεφτόμουν, δεν μπορούσα εγώ να τα βάλω σε λόγια, όπως γίνεται πολλές φορές, γράφουμε τραγούδια για άλλους, αλλά για δικά μας πράγματα δυσκολευόμαστε, και έτσι απευθύνθηκα σε δύο πολύ ξεχωριστούς δημιουργούς, που είναι και φίλοι μου προσωπικοί, τον Πόλυ Κυριάκου, που έγραψε τους στίχους, και τον Σταύρο Σιόλα που έγραψε τη μουσική. Το τραγουδώ για τον μπαμπά μου, αλλά πιστεύω ότι αγγίζει όλους τους ανθρώπους που κρατάνε μέσα στην καρδιά τους τον δικό τους πατέρα».
Όσον αφορά στο γεγονός ότι το κομμάτι κυκλοφόρησε την ημέρα που θα γιόρταζε τα γενέθλιά του ο πατέρας της, η τραγουδίστρια τόνισε: «Ένιωσα μια χαρά. Ένιωσα σαν να με αγκάλιαζε. Σαν να ήταν δίπλα μου σαν φύλακας άγγελος και μου χαμογελούσε».
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης στο Greece Talks: Είμαι και πολιτικός και τεχνοκράτης, έχω συμβόλαιο 4ετίας με τον λαό - Τι είπε για παιδεία, δημογραφικό και το βιβλίο του Τσίπρα
Η... μεγάλη απόδραση: Φώκια ξεφεύγει από τις όρκες πηδώντας στο σκάφος φωτογράφου, δείτε βίντεο
«Τα γόνατά μου κρέμονται από μία κλωστή, αλλά ακόμα στέκομαι όρθια» λέει η θρυλική Ολυμπιονίκης Μάριον Τζόουνς - Δείτε βίντεο
Μητσοτάκης στο Greece Talks: Είμαι και πολιτικός και τεχνοκράτης, έχω συμβόλαιο 4ετίας με τον λαό - Τι είπε για παιδεία, δημογραφικό και το βιβλίο του Τσίπρα
Η... μεγάλη απόδραση: Φώκια ξεφεύγει από τις όρκες πηδώντας στο σκάφος φωτογράφου, δείτε βίντεο
«Τα γόνατά μου κρέμονται από μία κλωστή, αλλά ακόμα στέκομαι όρθια» λέει η θρυλική Ολυμπιονίκης Μάριον Τζόουνς - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα