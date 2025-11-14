Ευρυδίκη για τον εκλιπόντα πατέρα της: Ήθελα να του κάνω ένα δώρο, να του χαρίσω το δικό του τραγούδι

Ένιωσα σαν να ήταν δίπλα μου σαν φύλακας άγγελος, είπε η τραγουδίστρια για το νέο της κομμάτι που κυκλοφόρησε την ημέρα των γενεθλίων του πατέρα της