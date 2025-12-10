Δάφνη Καραβοκύρη για Τζένη Μελιτά: Ήταν άσχημη η συμπεριφορά της, έχουμε εντελώς διαφορετικό σύστημα ηθικών αξιών
Η αποκάλυψη της δημοσιογράφου για τη συνεργασία τους στην ΕΡΤ, τρία χρόνια μετά
Για τη συνεργασία της με την Τζένη Μελιτά μίλησε η Δάφνη Καραβοκύρη, τονίζοντας πως είχαν ένα εντελώς διαφορετικό σύστημα αξιών και πως η συμπεριφορά της πρώην συνεργάτιδάς της ήταν ιδιαίτερα άσχημη.
Η δημοσιογράφος είχε συνεργαστεί με την παρουσιάστρια στο κρατικό κανάλι πριν από τρία χρόνια περίπου, για την εκπομπή «Κυψέλη». Μαζί τους βρισκόταν και η Ξένια Ντάνια. Το πρόγραμμα βγήκε στον τηλεοπτικό αέρα τον Δεκέμβριο του 2021 και ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2022, κράτησε δηλαδή πέντε μήνες. Οι δυο γυναίκες δεν συναντήθηκαν ξανά τηλεοπτικά και στο παρελθόν η Δάφνη Καραβοκύρη είχε αναφέρει πως δεν είχαν ταιριάξει ιδιαίτερα. Αυτή τη φορά, λοιπόν, θέλησε να εξηγήσει αναλυτικά τι εννοούσε:
«Το είπα και το εννοώ ότι δεν είχαμε περάσει καλά. Είχαμε και έχουμε εντελώς διαφορετικό ηθικό σύστημα αξιών. Θεωρώ ότι όταν σε μία εκπομπή ένας άνθρωπος έχει το lead, αν εσύ είσαι ο αρχισυντάκτης ή ο αρχηγός μας πες το μου. “Δαφνούλα, έχει το lead η τάδε, κάνε εσύ λίγο πιο πίσω, τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα”. Τουλάχιστον να μου δώσεις την επιλογή να δω τι θα κάνω. Αν το ζυγίσω και πω ναι, εγώ θέλω να είμαι κομμάτι αυτής της εκπομπής, γιατί θα με εξελίξει, γιατί θα αποτελέσει γέφυρα για το μέλλον μου, τουλάχιστον εις γνώση μου να το κάνω. Δεν μπορείς να με φέρεις προ τετελεσμένων. Είναι πολύ άσχημο. Όταν είσαι στον αέρα θες κι εσύ να έχεις τον ρόλο σου και τη θέση σου. Δεν μπορεί να είσαι κομοδίνο. Ήταν άσχημη η συμπεριφορά της, ναι. Και το έχω πει και στην ίδια, γι’ αυτό μπορώ άνετα να το πω τώρα εδώ. Δεν θα ήθελα να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Θα ήθελα να ήταν η ίδια εδώ και να γίνει μια κουβέντα, το θεωρώ πιο τίμιο», ανέφερε στο Πρωινό.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Δάφνη Καραβοκύρη μίλησε για την τηλεοπτική της πορεία μέχρι τώρα: «Εγώ είμαι εντελώς παιδί του ΑΝΤ1, έφυγα γιατί όλα κάνουν τον κύκλο τους. Ήμουν 11 χρόνια στο Vice, μάλλον έτσι ανεβαίνουν οι μετοχές σου, αυτό έχω καταλάβει. Δεν μπορώ να το δω οικονομικά, το έκανα εξελικτικά. Δεν έφαγα ξανά τα μούτρα μου σε έναν ΕΡΤ και το MEGA;», δήλωσε.
Για το Real View όπου συμμετέχει αυτό το διάστημα, τόνισε: «Είμαι ευτυχής γιατί είμαι ο εαυτός μου. Είχα στην αρχή μια συστολή για το πώς θα γίνει».
Όσον αφορά στο podcast της, το οποίο συζητήθηκε έντονα, ανέφερε: «Το SexPodcast είναι το δεύτερο παιδάκι μου. Ήθελα να κάνω κάτι άτακτο, έτσι το ξεκίνησα. Στην ζωή μου είμαι πειραχτήρι, αλλά ερωτικά είμαι πολύ συντηρητική, πολύ πουριτανή». «Θα το ξανά έκανα εχθές το SexPodcast, δαγκωτό, και τηλεοπτικά θα το έκανα. Θα μπορούσε να σταθεί τηλεοπτικά. Εννοείται πώς άκουσα πολλά όχι, τι να κάνουμε ;», πρόσθεσε.
Η δημοσιογράφος εξομολογήθηκε πως λόγω του podcast: «Δέχτηκα πολλές γυμνές φωτογραφίες, κάποια στιγμή ανάρτησα αυτές τις φωτογραφίες με πίξελ και είπα "μην μου στέλνετε". Πάρα πολλές φωτογραφίες με μόρια, θα μπορούσα να γεμίσω μια έκθεση. Δεν ξέρω τι περιμένουν να κάνω. Την πρώτη φορά που μου έστειλαν γυμνή φωτογραφία μου κόπηκαν τα πόδια. Μόλις το ξεπέρασα αυτό, μετά ήταν για γέλια».
Με αφορμή την συζήτηση αυτή, έφτασε να εξομολογείται για την προσωπική της ζωή και τους συντρόφους της: «Αρκετοί άνθρωποι φοβήθηκαν. Δεν είχα πολλούς συντρόφους στη ζωή μου, έχω μακροχρόνιες σχέσεις. Είμαι σχεσάκιας από τα 15 μου. Αυτή την στιγμή δεν είμαι μόνη μου».
Ο παρουσιαστής θέλησε να την ρωτήσει σε άλλο σημείο κάτι αναπάντεχο, για την ερωτική ζωή της Ζωής Κωνσταντοπούλου: «Πώς θεωρείς ότι είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο κρεβάτι;», της είπε και η ίδια απάντησε: «Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ εκρηκτική γυναίκα η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Επειδή μιλά έτσι με μεγάλο πάθος, θεωρώ ότι είναι πολύ σεξουαλική γυναίκα».
