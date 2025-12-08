Ερωτόκριτος: Η ανάρτηση του σχεδιαστή για τα 16 χρόνια από τον θάνατο του γιου του
Ο γιος του σχεδιαστή έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 11 ετών από λευχαιμία

Στέλλα Μούτσιου
16 χρόνια συμπληρώθηκαν τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου από την ημέρα που ο γιος του Ερωτόκριτου, Μανώλης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 11 ετών, από λευχαιμία. 

Ο σχεδιαστής θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του παιδιού του μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του γιου του και εκφράζοντας τα συναισθήματά του. Μεταξύ άλλων, ο Ερωτόκριτος αναφέρει ότι, παρόλο που η απώλεια του γιου του ήταν τεράστια, ο ίδιος επέλεξε να τη δει ως μια «ευλογία» και ως μια ευκαιρία να βοηθήσει άλλους ανθρώπους που βιώνουν πένθος. Παράλληλα, περιγράφει ότι μέσα από αυτό το πνευματικό ταξίδι ένιωσε σαν να πήρε μια «Θεία Δύναμη» που τον βοήθησε να καταλάβει πιο βαθιά τη χριστιανική πίστη.

Μεταξύ άλλων, ο Ερωτόκριτος αναφέρει ότι, παρόλο που η απώλεια του γιου του ήταν τεράστια, ο ίδιος επέλεξε να τη δει ως μια «ευλογία» και ως μια ευκαιρία να βοηθήσει άλλους ανθρώπους που βιώνουν πένθος. Παράλληλα, περιγράφει ότι μέσα από αυτό το πνευματικό ταξίδι ένιωσε σαν να πήρε μια «Θεία Δύναμη» που τον βοήθησε να καταλάβει πιο βαθιά τη χριστιανική πίστη.

Όπως έγραψε αναλυτικά στη δημοσίευσή του:

«Σήμερα κλείνουν 16 χρόνια που έφυγε ο Μανώλης μας για τους ουρανούς! Αυτά τα 16 χρόνια αποδεικνύουν ότι για οποιαδήποτε γεγονός όσο βαρύ και αν φαίνεται. Εμείς έχουμε την επιλογή αυτό να το κάνουμε ευλογία και δώρο ζωής για εμάς και τους γύρω μας.

Έτσι καθώς έφευγε το ισχυρότερο κεφάλαιο για έναν γονιό σαν να πήρα μια Θεία Δύναμη και είδα όλη αυτήν την φαινομενική απώλεια του γιου μου ως κάτι που μου δόθηκε ώστε να μεταλαμπαδεύσω στους ανθρώπους ότι και αυτή είναι μια δική μας ερμηνεία ότι η διαδικασία μετάβασης μιας ψυχής πιο κοντά στο Θεό, από θάνατο που την ονομάζουμε να την δούμε στην αληθινή της διάσταση που είναι φυσικά ότι εκεί που πάνε οι ψυχές βρίσκεται η αληθινή ζωή και ότι εμείς κλαίμε ουσιαστικά για την δική μας έλλειψη του αγαπημένου μας προσώπου.

Στο πέρασμα αυτών των ετών καθώς βοηθούσα πολλούς ανθρώπους να ξεπεράσουν τις απώλειες τους βοηθούσα ακόμη περισσότερο τον εαυτό μου. Ζυμωνόμουν ακόμη βαθύτερα και εντρύφησα πέρα από πολλές παραδόσεις ακόμη πιο ενδελεχώς στον Χριστό μας. Οι διδασκαλίες του Χριστού μας απέχουν παρασάγγας από αυτά που νιώθουμε εμείς και η πλειοψηφία των ιερομένων. Ουσιαστικά δεν μπορείς να λέγεσαι χριστιανός και να πιστεύεις στον θάνατο. Ή στον Χριστό θα πιστεύεις ή στον θάνατο θα πιστεύεις! Αυτό συνειδητοποίησα! Κάθε φορά αδελφέ μου που πιστεύεις στον θάνατο και στεναχωριέσαι για την μετάβαση της ψυχής ενός αγαπημένου σου προσώπου.

Εκείνη ακριβώς την ώρα προδίδεις τον Χριστό μας! Εκείνη ακριβώς την ώρα που λιγοψυχάς και δεν δοξολογείς τον Θεό. Εκείνη ακριβώς που δεν παραδίδεσαι στον Θεό και το Άγιο θέλημα του. Εκείνη ακριβώς την ώρα γίνεσαι ο Ιούδας του Θεού μέσα σου αδελφέ μου

Και γνωρίζω ότι θα αναρωτηθείτε μα εγώ νιώθω λύπη, πένθος, κατάθλιψη. Και είναι απόλυτα φυσιολογικά αυτά τα συναισθήματα να τα νιώθουμε έτσι όταν βρισκόμαστε μακριά απ' τον Θεό. Είναι απόλυτα φυσιολογικό να νιώθουμε οδύνη και πόνο όταν είμαστε διαχωρισμένοι απ' τον Θεό μέσα μας. Δεν σου λέω αυτή τη στιγμή αδελφέ μου να μην πονέσεις ή να μην κλάψεις. Απλώς σου δίδω την αληθινή οπτική που άρχει και που καθώς θα αρχίσεις να εμπειράσαι πάνω σ' αυτή όταν θα έρχονται οι αναπόφευκτες μεταβάσεις ψυχών αγαπημένων σου προσώπων εσύ δεν να πενθείς πια», έγραψε.

Στέλλα Μούτσιου
