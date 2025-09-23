Αννίτα Πάνια για Νίκο Καρβέλα και Άννα Βίσση: Είμαστε πολύ αγαπημένοι, πόσο περίεργο μπορεί να φαίνεται αυτό;
Είδες που φτάσαμε στο σημείο να μας φαίνεται το νορμάλ περίεργο; πρόσθεσε
Γιατί παραμένει μακριά από την τηλεόραση εξήγησε η Αννίτα Πάνια, ενώ παράλληλα σχολίασε την προσωπική της σχέση με τον Νίκο Καρβέλα, την Άννα Βίσση και τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η παρουσιάστρια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το 'χουμε» και αρχικά, ξεκαθάρισε πως για να επιστρέψει στην τηλεόραση θα πρέπει να υπάρχει ένα project που πραγματικά θα την εκφράζει.
«Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα κάνω τηλεοπτικά να το γουστάρω. Δεν νοσταλγώ τις παλιές μου εκπομπές, δεν έχω παρελθοντολογία. Όταν το έκανα αυτό, το γούσταρα πολύ. Σήμερα δεν θα έκανα κάτι τέτοιο. Ήταν πιο ανέμελη η εποχή τότε. Τελευταία δεν βλέπω τηλεόραση για να είμαι ειλικρινής, γενικά δεν βλέπω τηλεόραση. Ξέρω τι γίνεται αλλά βλέπω ξένες σειρές», είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενη στον Γιώργο Μαζωνάκη, σχολίασε πως δεν τους συνδέει φιλία, ωστόσο σέβεται τα προσωπικά ζητήματα που μπορεί να περνάει ο καθένας: «Με τον Γιώργο Μαζωνάκη δεν είμαστε φίλοι, αλλά θεωρώ ότι όποιος άνθρωπος περνάει τα δικά του θέματα, όλοι έχουμε περάσει τέτοια θέματα, και εγώ έχω περάσει, είναι πολύ προσωπικά δεδομένα. Και στις δικές μου εκπομπές δεν ήρθε κάποιος άνθρωπος χωρίς τη θέλησή του».
Τέλος, για τη σχέση της με τον πρώην σύζυγό της Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση, η Αννίτα Πάνια μίλησε με τα καλύτερα λόγια. «Είμαστε πολύ αγαπημένοι. Πόσο περίεργο μπορεί να φαίνεται αυτό; Είδες που φτάσαμε στο σημείο να μας φαίνεται το νορμάλ περίεργο; Οι άνθρωποι που είναι αγαπημένοι μεταξύ τους και σέβονται ο ένας τον άλλον, μας φαίνεται περίεργο. Λιγάκι έχουμε μπερδευτεί», τόνισε.
Το 1983 ο Νίκος Καρβέλας παντρεύτηκε την Άννα Βίσση, με την οποία απέκτησαν μια κόρη, τη Σοφία. Χώρισαν το 1992. Το 2006 ξεκίνησε τη σχέση του με την Αννίτα Πάνια. Παντρεύτηκαν το 2010, αλλά χώρισαν το 2016, ενώ απέκτησαν έναν γιο, τον Ανδρέα. Τα τελευταία χρόνια ο συνθέτης διατηρεί δεσμό με την Έλενα Φερεντίνου. Έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο, τον Φαίδωνα.
