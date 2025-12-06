Η Τζίτζι Χαντίντ και ο Μπράντλεϊ Κούπερ έκαναν τις πρώτες τους κοινές δηλώσεις - Δείτε βίντεο
Η Τζίτζι Χαντίντ και ο Μπράντλεϊ Κούπερ έκαναν τις πρώτες τους κοινές δηλώσεις - Δείτε βίντεο
Το ζευγάρι αιφνιδιάστηκε σε έξοδό του, όταν δέχτηκε ερωτήσεις από δημοφιλή influencer
Τις πρώτες τους κοινές δηλώσεις έκαναν η Τζίτζι Χαντίντ και ο Μπράντλεϊ Κούπερ σε πρόσφατη έξοδό τους.
Το ζευγάρι αιφνιδιάστηκε όταν δέχτηκε ερωτήσεις από τον δημοφιλή influencer, Ντέιβιντ Κάρμι για το «Confidence Heist». Πιο συγκεκριμένα, ο Κάρμι πλησιάζει αγνώστους και διασημότητες στους δρόμους της Νέας Υόρκης και τους ρωτά σχετικά «με το τι τους κάνει να νιώθουν αυτοπεποίθηση».
Όταν λοιπόν ο influencer πλησίασε το ζευγάρι στον δρόμο, η Χαντίντ απάντησε ότι «το να νιώθει χαρούμενη» είναι αυτό που της δίνει αυτοπεποίθηση. «Έχω δει τα βίντεό σου. Τι κάνεις;» ρώτησε στη συνέχεια τον Κάρμι. Ο influencer στράφηκε τότε στον Κούπερ, ο οποίος απάντησε ότι «το να είμαι ζωντανός» είναι αυτό που του δίνει αυτοπεποίθηση. «Μία συμβουλή αυτοπεποίθησης για όποιον δυσκολεύεται, και μετά σας αφήνω», πρόσθεσε ο Ντέιβιντ Κάρμι. «Πήγαινέ το μέρα με τη μέρα», απάντησε η Τζίτζι Χαντίντ.
Δείτε το βίντεο
Η κοινή εμφάνιση του ζευγαριού στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram έγινε λίγες εβδομάδες μετά την παρουσία τους στον αγώνα των Philadelphia Eagles εναντίον των Detroit Lions στις 16 Νοεμβρίου. Οι φήμες ότι οι δύο τους είναι ζευγάρι ξεκίνησαν για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2023, όταν τους είδαν να δειπνούν μαζί στη Νέα Υόρκη.
Τον Μάιο, η Τζίτζι Χαντίντ δημοσίευσε στα social media την πρώτη της φωτογραφία με τον Μπράντλεϊ Κούπερ. Μέχρι τότε κανένας από τους δύο δεν είχε δημοσιεύσει κοινή τους εικόνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ σπάνιες ήταν και οι δημόσιες εμφανίσεις τους. Με αφορμή τα γενέθλια του μοντέλου, φωτογραφήθηκαν μαζί, με τη Χαντίντ να μοιράζεται το στιγμιότυπο, στο οποίο εμφανίζεται να φιλάει τον σύντροφό της.
Δείτε το στιγμιότυπο
