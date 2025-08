Ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Τζίτζι Χαντίντ ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στη σχέση τους

Για το επόμενο βήμα στη σχέση τους φαίνεται να ετοιμάζονται o Μπράντλεϊ Κούπερ και η Τζίτζι Χαντίντ , καθώς άτομο από το περιβάλλον τους δήλωσε στην Page Six ότι το ζευγάρι είναι πιο κοντά από ποτέ και ο ηθοποιός «σκέφτεται σοβαρά τον γάμο και την απόκτηση παιδιών».Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο 50χρονος σταρ ενδέχεται να κάνει πρόταση γάμου στην 30χρονη Τζίτζι Χαντίντ «τους επόμενους μήνες». Οι φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2023, όταν οι δυο τους απαθανατίστηκαν σε ρομαντικό δείπνο στο αγαπημένο στέκι των celebrities, Via Carota, στη Νέα Υόρκη.Από τότε, οι κοινές τους εμφανίσεις πληθαίνουν, ενώ οι πηγές τους θέλουν «απίστευτα ευτυχισμένους» και εντελώς αφοσιωμένους ο ένας στον άλλον. Στενός τους φίλος που μίλησε στην Page Six αποκάλυψε πως το ζευγάρι οραματίζεται κοινό μέλλον και οικογένεια. «Θα μπορούσαν να φανταστούν μια μικτή οικογένεια, με τις κόρες τους και μελλοντικά δικά τους παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο Μπράντλεϊ Κούπερ έχει αποκτήσει μια κόρη, την 7χρονη Λέα, από τη σχέση του με την Ιρίνα Σάικ. Η Τζίτζι Χαντίντ έχει επίσης μια κόρη, την 5χρονη Κάι, από τη σχέση της στο παρελθόν, με τον τραγουδιστή των One Direction, Ζέιν Μάλικ. Οι δυο τους χώρισαν το 2018 και σήμερα μοιράζονται την επιμέλεια.Σε παλαιότερη συνέντευξή της στη Vogue, η Τζίτσι Χαντίντ είχε δηλώσει πως η συνεπιμέλεια λειτουργεί καλά: «Ο Ζέιν κι εγώ κανονίζουμε το πρόγραμμά μας μήνες πριν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αλλαγές, αλλά βοηθάμε ο ένας τον άλλον και στηρίζουμε ο ένας τον άλλον».Από τον Ιανουάριο του 2025, πληροφορίες ήθελαν τα παιδιά των Μπράντλεϊ Κούπερ και Τζίτζι Χαντίντ να περνούν χρόνο μαζί. «Παρόλο που είναι και οι δύο απασχολημένοι με τη δουλειά, δίνουν προτεραιότητα τόσο στη σχέση τους όσο και στις κόρες τους», ανέφερε.Πρόσφατα, η Τζίτζι Χαντίντ μίλησε ξανά στο Vogue για τον Μπράντλεϊ Κούπερ και την ευτυχία της: «Νομίζω πως το να φτάσεις στο σημείο να ξέρεις τι θέλεις και τι αξίζεις σε μια σχέση είναι βασικό. Και το να βρεις κάποιον που είναι επίσης σε αυτή τη φάση της ζωής του… και να δουλεύετε και οι δύο ξεχωριστά για να είστε ο καλύτερος σύντροφος που μπορείτε… απλώς νιώθω πολύ τυχερή. Ναι, η λέξη είναι "τυχερή"».: Shutterstock