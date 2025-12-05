Τομ Μπρέιντι στην κόρη του: Είσαι ευλογία, το χαμόγελό σου φωτίζει τη ζωή μου
Ο πρώην αστέρας του NFL έκανε μια ανάρτηση με αφορμή τα 13α γενέθλια της κόρης που έχει αποκτήσει με τη Ζιζέλ Μπούντχεν
Δεκατριών ετών έγινε η κόρη του Τομ Μπρέιντι και της Ζιζέλ Μπούντχεν, Βίβιαν, με τον πρώην αστέρα του NFL να της εύχεται και δημόσια με μια ανάρτηση στα social media.
Αφού δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες της κόρης του, αλλά και κοινά τους στιγμιότυπα, ο Μπρέιντι εξέφρασε την περηφάνια του για εκείνη και εξομολογήθηκε ότι η παρουσία της στη ζωή του αποτελεί ευλογία.
Στέλνοντας και δημόσια τις ευχές του στην κόρη του, ο Τομ Μπρέιντι έγραψε στην ανάρτηση του: «Χαρούμενα 13α γενέθλια στο πολύτιμο κοριτσάκι μου. Έφηβη πια. Σ’ αγαπώ περισσότερο απ’ όσο μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις και είσαι μια ευλογία για μένα και για την οικογένειά μας κάθε μέρα. Το χαμόγελό σου φωτίζει τη ζωή μου και το να σε ακούω να γελάς είναι το αγαπημένο μου σάουντρακ. Είμαι τόσο περήφανος για σένα και για το πόσο σκληρά δουλεύεις στο σχολείο και στα σπορ σου. Βάζεις την καρδιά σου σε ό,τι κάνεις».
Στη συνέχεια, δήλωσε ανυπόμονος για τις στιγμές που θα μοιραστούν μαζί στο μέλλον: «Ήσουν πάντα μια τόσο τρυφερή αδελφή, εγγονή, ανιψιά και ξαδέλφη, που φέρνεις τόση χαρά σε όλους στην οικογένειά μας. Ανυπομονώ να σε δω να ανθίζεις αυτή τη χρονιά, μεγαλώνοντας στο απίστευτο άτομο που γίνεσαι. Λατρεύω τις περιπέτειές μας μαζί — είσαι η πιο υπέροχη σύντροφός μοτ στα ταξίδια — και με εντυπωσιάζει εξίσου το πώς μετατρέπεις κάθε ταξίδι σε ένα επικό κυνήγι για το καλύτερο παγωτό. Δεν μπορώ να περιμένω όλες τις όμορφες στιγμές που έχουμε ακόμα μπροστά μας».
