Η Σίνθια Ερίβο επισκέφτηκε το σχολείο της - «Είναι τόσο όμορφο που βρίσκομαι ξανά εδώ», είπε συγκινημένη
Το να γυρίζω πίσω και να σας ακούω να τραγουδάτε κομμάτι από το Wicked είναι πραγματικά υπέροχο, ανέφερε στις μαθήτριες
Μια έκπληξη επεφύλασσε η Σίνθια Ερίβο σε μαθήτριες του σχολείου στο οποίο φοίτησε. Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός επισκέφτηκε το La Retraite Roman Catholic Girls' School στο Κλάπαμ Παρκ του Λονδίνου και διέκοψε μια συνάντηση που είχαν οι μαθήτριες, πριν τραγουδήσει μαζί τους ένα ντουέτο.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, που οργανώθηκε από τον Γκρεγκ Τζέιμς και την ομάδα του στο Radio 1 του BBC, η Έριβο δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της, Καθώς καθόταν και άκουγε την ομάδα των έφηβων κοριτσιών να τραγουδά το «For Good» από την ταινία «Wicked» στην οποία πρωταγωνιστεί, δάκρυσε. Όπως ανέφερε, το να επιστρέφει στο γυμνάσιο, όπου είχε παίξει σε αρκετές θεατρικές παραστάσεις ήταν «πολύ φορτισμένο συναισθηματικά».
«Πήγαινα σε αυτό το σχολείο και έφυγα πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, οπότε το να γυρίζω πίσω και να σας ακούω να τραγουδάτε αυτό το τραγούδι είναι πραγματικά υπέροχο», είπε συγκινημένη. «Μπράβο σε όλες, είναι τόσο όμορφο που σας βλέπω και που βρίσκομαι ξανά εδώ».
Συγκινημένες εμφανίστηκαν όμως και οι μαθήτριες, με τη Σίνθια Ερίβο να τους λέει: «Είμαι απλώς πολύ χαρούμενη που το άκουσα αυτό. Δεν είμαι καθόλου καλά!».
Στη συνέχεια, δέχτηκε ερωτήσεις από τα κορίτσια, δίνοντάς τους τη συμβουλή να «κυνηγήσουν αυτό που αγαπούν». «Ήμουν ακριβώς εκεί που είστε εσείς, κυριολεκτικά. Είχα μερικούς πραγματικά υπέροχους δασκάλους που με βοήθησαν και με καθοδήγησαν. Μη φοβάστε να ονειρευτείτε αυτά τα πράγματα και μη φοβάστε τη σκληρή δουλειά», τους είπε η Σίνθια Ερίβο.
Όταν μια θαυμάστρια τη ρώτησε πότε κατάλαβε ότι ήθελε να ασχοληθεί επαγγελματικά με την υποκριτική και το τραγούδι, η ηθοποιός εξήγησε ότι ήταν κάτι που γνώριζε από πολύ μικρή ηλικία. «Το ήξερα όταν ήμουν πέντε χρονών, υπήρχε κάτι που απλώς ήξερα για το τραγούδι, για το πώς ένιωθα όταν τραγουδούσα, πώς ένιωθα όταν συνδεόμουν με τους άλλους και πώς ένιωθα όταν βρισκόμουν στη σκηνή, κάτι που πάντα λάτρευα. Αυτό δεν άλλαξε ποτέ», μοιράστηκε.
«Όταν ήμουν πέντε χρονών, μου ζήτησαν να τραγουδήσω το “Silent Night” στη χριστουγεννιάτικη σχολική γιορτή. Δεν ξέρω γιατί μου ζήτησαν να τραγουδήσω, εγώ έπαιζα τον βοσκό. Όμως κάτι στον τρόπο που αντέδρασαν οι άνθρωποι μου άναψε μια μικρή σπίθα χαράς. Και λάτρεψα το γεγονός ότι κάτι που έκανα έκανε τον κόσμο χαρούμενο», κατέληξε.
