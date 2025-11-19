Η Σίνθια Ερίβο επισκέφτηκε το σχολείο της - «Είναι τόσο όμορφο που βρίσκομαι ξανά εδώ», είπε συγκινημένη

Το να γυρίζω πίσω και να σας ακούω να τραγουδάτε κομμάτι από το Wicked είναι πραγματικά υπέροχο, ανέφερε στις μαθήτριες