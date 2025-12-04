Emily In Paris: Ανατροπή στην πλοκή, οι αντιδράσεις του κοινού για το ειδύλλιο ανάμεσα στον πρώην της Έμιλι με την κολλητή της
Το κοινό ήρθε αντιμέτωπο με μία ανατροπή στο σενάριο μετά την κυκλοφορία του τρέιλερ και φωτογραφιών της 5ης σεζόν
Μία μεγάλη ανατροπή περίμενε το κοινό του «Emily In Paris» μετά την κυκλοφορία φωτογραφιών και του τρέιλερ του πέμπτου κύκλου της σειράς, καθώς αποκαλύφτηκε μία σημαντική τροπή στο σενάριο, με στιγμιότυπα να δείχνουν έναν πρώην της Έμιλι να έρχεται κοντά με την κολλητή της.
Οι θαυμαστές του «Emily In Paris» έμειναν άφωνοι όταν εντόπισαν τη μεγάλη αυτή ανατροπή στην πλοκή μέσω των προωθητικών φωτογραφιών για την επερχόμενη πέμπτη σεζόν της σειράς στο Netflix. Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, το Netflix δημοσίευσε 20 φωτογραφίες πίσω από τις κάμερες, προσφέροντας μια γεύση από όσα περιμένουν τους θεατές στη νέα σεζόν για την πρωταγωνίστρια, Έμιλι Κούπερ, την οποία ενσαρκώνει η Λίλι Κόλινς.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η πέμπτη σεζόν θα δει την Έμιλι να μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στο αγαπημένο της Παρίσι και τη Ρώμη, καθώς ισορροπεί μια νέα σχέση και την ευθύνη του να ανοίξει το γραφείο της Agence Grateau στην ιταλική πόλη. Ενώ η Έμιλι βρίσκεται μακριά, φαίνεται ότι η καλύτερη φίλη της, Μίντι (Άσλεϊ Παρκ), αναπτύσσει μια ρομαντική σχέση με έναν από τους αγαπημένους πρώην συντρόφους της Έμιλι.
Μια φωτογραφία που περιλαμβάνεται στην παρουσίαση του Netflix δείχνει τη Μίντι να είναι σε μια παθιασμένη αγκαλιά με τον πρώην φίλο της Έμιλι, Άλφι (Λούσιεν Λάβισκοτ). Πιο συγκεκριμένα, η Μίντι και ο Άλφι κοιτάζονται έντονα, ενώ φαίνεται ότι χορεύουν με έντονη χημεία. Η Μίντι κρατά το πρόσωπο του Άλφι, ενώ εκείνος την έχει σηκώσει με το πόδι της ψηλά κοντά στο σώμα του. Η Έμιλι και ο Άλφι είχαν χωρίσει στο φινάλε της τρίτης σεζόν της σειράς το 2022, όταν εκείνος ένιωσε ότι ήταν «δεύτερη επιλογή» σε σχέση με τον άλλον έρωτα της Έμιλι, Γκαμπριέλ (Λούκας Μπράβο).
Στο τρέιλερ, εμφανίζεται η σκηνή με τη Μίντι και τον Άλφι να γελούν απολαμβάνοντας ένα δείπνο για δύο, ενώ η Έμιλι μιλάει για τη ζωή που είχε κάποτε στο Παρίσι και πώς «όλα συνεχίζονται χωρίς εκείνη».
Δείτε το τρέιλερ
Οι θαυμαστές του «Emily In Paris» δεν μπορούσαν να «πιστέψουν» αυτό που έβλεπαν και κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αντιδρώντας στις νέες σκηνές με τη Μίντι και τον Άλφι. Πολλά από τα σχόλια έγιναν κάτω από ανάρτηση της Παρκ στο Instagram για την προώθηση της πέμπτης σεζόν. «Τι; Άλφι και Μίντι; Ω Θεέ μου!!» ήταν η αντίδραση ενός θαυμαστή μετά την προβολή της φωτογραφίας με τον έντονο χορό των δύο. Πολλοί θαυμαστές παραδέχτηκαν ότι δεν ήταν «έτοιμοι» για να δουν τους χαρακτήρες να καταλήγουν μαζί, με έναν από αυτούς να δηλώνει ότι δεν του αρέσει η πλοκή «με τους φίλους να βγαίνουν με πρώην». Ένας άλλος θεατής χαρακτήρισε αυτή την ανατροπή ως τη «μεγαλύτερη ανατροπή της χρονιάς», ενώ πολλοί πανηγύρισαν για την ερωτική ένωση των δύο χαρακτήρων. Ωστόσο, ορισμένοι θαυμαστές εξέφρασαν την αμφιβολία τους για τη φωτογραφία και τα αποσπάσματα του τρέιλερ, αρνούμενοι να πιστέψουν ότι η Μίντι θα προχωρούσε ποτέ σε ερωτική σχέση με έναν από τους πρώην συντρόφους της Έμιλι.
Δείτε μερικά από τα σχόλια

