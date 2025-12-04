Emily In Paris: Ανατροπή στην πλοκή, οι αντιδράσεις του κοινού για το ειδύλλιο ανάμεσα στον πρώην της Έμιλι με την κολλητή της

Ο πρώην της Έμιλι, Άλφι και η κολλητή της, Μίντι

η Μίντι και ο Άλφι κοιτάζονται

έντονα

, ενώ φαίνεται ότι χορεύουν με έντονη χημεία. Η Μίντι κρατά το πρόσωπο του Άλφι, ενώ εκείνος την έχει σηκώσει με το πόδι της ψηλά κοντά στο σώμα του.

Μία μεγάλη ανατροπή περίμενε το κοινό του «Οι θαυμαστές του «Emily In Paris» έμειναν άφωνοι όταν εντόπισαν τη μεγάλη αυτή ανατροπή στην πλοκή μέσω των προωθητικών φωτογραφιών για την επερχόμενη πέμπτη σεζόν της σειράς στο Netflix. Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, το Netflix δημοσίευσε 20 φωτογραφίες πίσω από τις κάμερες, προσφέροντας μια γεύση από όσα περιμένουν τους θεατές στη νέα σεζόν για την πρωταγωνίστρια, Έμιλι Κούπερ, την οποία ενσαρκώνει η Λίλι Κόλινς.Η πέμπτη σεζόν θα δει την Έμιλι να μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στο αγαπημένο της Παρίσι και τη Ρώμη, καθώς ισορροπεί μια νέα σχέση και την ευθύνη του να ανοίξει το γραφείο της Agence Grateau στην ιταλική πόλη. Ενώ η Έμιλι βρίσκεται μακριά, φαίνεται ότι η καλύτερη φίλη της, Μίντι (Άσλεϊ Παρκ), αναπτύσσει μια ρομαντική σχέση με έναν από τους αγαπημένους πρώην συντρόφους της Έμιλι.Μια φωτογραφία που περιλαμβάνεται στην παρουσίαση του Netflix δείχνει τη Μίντι να είναι σε μια παθιασμένη αγκαλιά με τον πρώην φίλο της Έμιλι, Άλφι (Λούσιεν Λάβισκοτ). Πιο συγκεκριμένα,Η Έμιλι και ο Άλφι είχαν χωρίσει στο φινάλε της τρίτης σεζόν της σειράς το 2022, όταν εκείνος ένιωσε ότι ήταν «δεύτερη επιλογή» σε σχέση με τον άλλον έρωτα της Έμιλι, Γκαμπριέλ (Λούκας Μπράβο).Στο τρέιλερ, εμφανίζεται η σκηνή με τη Μίντι και τον Άλφι να γελούν απολαμβάνοντας ένα δείπνο για δύο, ενώ η Έμιλι μιλάει για τη ζωή που είχε κάποτε στο Παρίσι και πώς «όλα συνεχίζονται χωρίς εκείνη».