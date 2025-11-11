Η Χρύσα Μιχαλοπούλου δημοσίευσε φωτογραφία με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο και τον γιο τους
Χρόνια πολλά μπαμπά μας, έγραψε η ηθοποιός για τα γενέθλια του σεφ και πρώην συντρόφου της
Μια κοινή φωτογραφία με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο και τον γιο τους δημοσίευσε η Χρύσα Μιχαλοπούλου, με την ηθοποιό να εύχεται δημόσια στον σεφ για τα γενέθλιά του.
Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος έκλεισε τα 43 και η πρώην σύντροφός του και μητέρα του παιδιού τους, προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Συγκεκριμένα τη Δευτέρα, η Χρύσα Μιχαλοπούλου δημοσίευσε ένα καλοκαιρινό κοινό στιγμιότυπο, στο οποίο εμφανίζεται αγκαλιά με τον γιο της και τον σεφ.
«Χρόνια πολλά μπαμπά μας» έγραψε η ηθοποιός πάνω στο Instagram story που έκανε.
Δείτε τη φωτογραφία
Η πρώτη κοινή εμφάνιση του Λεωνίδα Κουτσόπουλου και της Χρύσας Μιχαλοπούλου στο κέντρο της Αθήνας, στις αρχές του 2020, προκάλεσε τα πρώτα σχόλια σχετικά με τη σχέση του σεφ και της ηθοποιού. Το τότε ζευγάρι είχε δειπνήσει σε γνωστό εστιατόριο στο Κολωνάκι, γεγονός που στάθηκε αφορμή να ξεκινήσουν οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων γύρω από τη μεταξύ τους σχέση.
Λίγους μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2020, πραγματοποίησαν την πρώτη τους επίσημη δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι, παρακολουθώντας μαζί παράσταση στο Ηρώδειο. Δύο χρόνια μετά, τον Σεπτέμβριο του 2022, απέκτησαν τον γιο τους. Από τότε, οι δημόσιες εμφανίσεις τους περιορίστηκαν σημαντικά, ενώ και οι κοινές τους αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγιναν όλο και πιο σπάνιες.
Τον Ιανουάριο του 2025, σε συνέντευξη που παραχώρησε η Χρύσα Μιχαλοπούλου, επιβεβαίωσε πως η σχέση της με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο έχει λήξει. Μιλώντας στο podcast «Νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει», αναφέρθηκε στα συναισθήματα που ακολουθούν έναν χωρισμό και παραδέχτηκε πως της είναι δύσκολο να φανταστεί τον εαυτό της ξανά ερωτευμένο.
