Πόλεμος Τσίπρα με Χαριλάου Τρικούπη και η συνάντηση όλων των φυλών του ΠΑΣΟΚ σε ταβέρνα στο κέντρο της Αθήνας
Η κόντρα μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και πρώην πρωθυπουργού για τη διαδοχή της κεντροαριστεράς εντείνεται, με αφορμή την επίθεση Τσίπρα και τις αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ για τη στρατηγική του
Σκηνικό «πολέμου» μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Αλέξη Τσίπρα φαίνεται ότι προκαλεί η «επιθετική» ομιλία του πρώην πρωθυπουργού και προς τη Χαριλάου Τρικούπη, με την οποία προαναγγέλλοντας την ίδρυση κόμματος την κατηγορεί ότι αυτό που την ενδιαφέρει είναι να είναι «πρώτη στο χωριό» μιας κατακερματισμένης κεντροαριστεράς.
Η αντιπαράθεση των δύο κομμάτων θα είναι σφοδρή και όπως αναμένεται θα κριθεί στις προσεχείς εκλογές καταρχάς από τη δυναμική που θα αναπτύξουν στη μάχη για την πρωτοκαθεδρία της κεντροαριστεράς. Κι ενώ ο Αλέξης Τσίπρας κάνει «πρεμιέρα» καλώντας τους πολίτες σε αυτοοργάνωση που προϋποθέτει επί της ουσίας την αυτοδιάλυση των σημερινών κομμάτων για τη δημιουργία ενός μεγάλου ισχυρού κεντροαριστερού πόλου, όπως ο ίδιος περιγράφει με την ομιλία του, το ΠΑΣΟΚ με την πρώτη επίσημη ανακοίνωσή του «επιστρέφει» την επίθεση και κατηγορεί τον κ. Τσίπρα ότι παίζει με τα λεγόμενά του το παιχνίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Ο κ. Τσίπρας επανέλαβε στερεότυπα και παπαγάλισε τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας ότι «δεν υπάρχει αντίπαλος». Ξεχνά ότι είναι ο υπαίτιος των δύο νικών Μητσοτάκη; Ξεχνά πως ως αξιωματική αντιπολίτευση, έχασε το μισό της εκλογικής του δύναμης ανεβάζοντας τη Νέα Δημοκρατία στο 41% λειτουργώντας ως μέγας χορηγός της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης όλων των εποχών; Στο παρελθόν μας συστήθηκε αγκαλιά με τα ψέματα, σήμερα επιστρέφει αγκαλιά με τα συμφέροντα παίζοντας το παιχνίδι του κ. Μητσοτάκη», υποστηρίζει η Χαριλάου Τρικούπη που συνεχίζει να παρατηρεί την ακούνητη βελόνα στην προσπάθεια ενός δημοσκοπικού άλματος.
Η ηγεσία και στελέχη του ΠΑΣΟΚ μέχρι τη χθεσινή παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα υποστήριζαν ότι ο αγώνας είναι μονομέτωπος και αφορά στην κόντρα με τη Νέα Δημοκρατία, ωστόσο όλα δείχνουν ότι έρχονται σφοδρές αντιπαραθέσεις μεταξύ των δύο πλευρών για τη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε αποφασισμένος να επιστρέψει σε πρώτη φάση ως ο βασικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη διαπιστώνοντας με νόημα ότι η Χαριλάου Τρικούπη δεν κατάφερε όσο «απουσίαζε» από την κεντρική πολιτική σκηνή να παίξει με επιτυχία αυτόν τον ρόλο. Με την ευθεία βολή άλλωστε προς το Νίκο Ανδρουλάκη ( χωρίς να τον κατονομάζει του «χρέωσε» ιδιοτέλεια όπως και σε άλλα πράσινα στελέχη) έκανε το πρώτο βήμα της αναμέτρησης. «Μίλησε για ιδιοτέλειες ενώ ο ίδιος χωρίς δισταγμό διέλυσε το κόμμα του και συκοφάντησε τους συντρόφους του. Αντί να καταγγείλει την κυβερνητική πολιτική, επέλεξε να της βάλει πλάτη αντιπολιτευόμενος… την αντιπολίτευση», απαντά η Χαριλάου Τρικούπη προσπαθώντας να ταυτίσει τον κ. Τσίπρα με το χθες και με: τις μεγάλες περικοπές στις συντάξεις, τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας, την κατάργηση του ΕΚΑΣ, την κατάργηση του ν . 3869/2010, τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, την παράδοση των δανείων στα ξένα funds, την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, τη φοροεπιδρομή στη μεσαία τάξη, τα παιχνίδια χειραγώγησης των θεσμών. Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη «το rebranding αποδείχτηκε rewriting της μεγάλης εξαπάτησης του ελληνικού λαού».
Χθες πάντως, ημέρα παρουσίασης της «Ιθάκης» και της προαναγγελίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, απ’ όλες τις φυλές, συναντήθηκαν και αντάλλαξαν απόψεις για την «επόμενη μέρα». Με αφορμή το ετήσιο κάλεσμα στη μνήμη του πρώην υπουργού και βουλευτή Λεωνίδα Γρηγοράκο και διοργανωτή της συνάντησης τον Στέφανο Μιχαλάκο, (μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και γιατρός) έκαναν μια γρήγορη ανασκόπηση της κατάστασης. Παρότι ο διοργανωτής σημείωσε ότι «το κάλεσμα δεν κρύβει κάποιο εσωκομματικό σκοπό ή κάποια ατζέντα, αντιθέτως δείχνει ότι παρά τις διαφωνίες υπερισχύει η συντροφικότητα» η κουβέντα στην ταβέρνα «αυγό του κόκορα» στο κέντρο της Αθήνας γύρισε ουκ ολίγες φορές στο «σκανάρισμα» των κινήσεων Τσίπρα και στην «κινητικότητα» στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ εν’ όψει και του Συνεδρίου. Ήταν εκεί όλες οι γενιές, από τον Κώστα Σκανδαλίδη, τον Αλέκο Παπαδόπουλο, το Χρήστο Πολυζωγόπουλο μέχρι τον Βενιαμίν της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, την κόρη του αείμνηστου Γρηγοράκου, τη βουλευτή Λακωνίας Νάγια Γρηγοράκου,τη Νάντια Γιαννακοπούλου, τη βουλευτή Ευβοίας, Κατερίνα Καζάνη . «Η διεύρυνση ξεκινά από εδώ», είπε χαμογελώντας ο Κώστας Σκανδαλίδης ο οποίος ως γνωστόν έχει αναλάβει τα ηνία της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ στη λογική ενός προσκλητηρίου προς τις κεντροαριστερές δυνάμεις και της συμμετοχής όσων θέλουν να συστρατευτούν στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Στο «πράσινο τραπέζι» ήταν επίσης το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και πρώην υπουργός, Φίλιππος Σαχινίδης, οι βουλευτές Δημήτρης Μάντζος, Παναγιώτης Δουδωνής (στενοί συνεργάτες του Ανδρουλάκη), Στέφανος Παραστατίδης και Χριστίνα Σταρακά, οι πρώην βουλευτές Δημήτρης Λυντζέρης, Μαρία Θεοχάρη, πρώην στενοί συνεργάτες της Φώφης Γεννηματά, ο σύζυγός της Ανδρέας Τσούνης, ο προερχόμενος από τη νεολαία ΠΑΣΟΚ και νυν μέλος του Τομέα Δικαιοσύνης Άγης Τάτσης, πρώην συνεργάτες του Ανδρέα Λοβέρδου, όπως ο Άγγελος Καραχάλιος, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, όπως ο Νίκος Τσολακίδης, Μπάμπης Βαρδίκος, Γρηγόρης Φελώνης, βασικοί συνεργάτες του Ευάγγελου Βενιζέλου και του Κώστα Λαλιώτη, αυτοδιοικητικοί, όπως η (πρώην αντιπεριφερειάρχης και επί χρόνια στενή συνεργάτιδα του Θόδωρου Πάγκαλου) Σταυρούλα Δήμου, ο νυν Δήμαρχος Μοσχάτου, Ανδρέας Ευθυμίου και ο πρώην Δήμαρχος Αλίμου, Θάνος Ορφανός και άλλοι. Είχαν προσκληθεί και άλλοι βουλευτές που απουσίαζαν λόγω υποχρεώσεων, όπως ο Μιχάλης Κατρίνης που ήταν στις Βρυξέλλες, η Κατερίνα Σπυριδάκη στην Κρήτη.
Η συνάντηση όλων των «φυλών» του ΠΑΣΟΚ με φόντο το κόμμα ΤσίπραΣτο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ καταγράφονται διαφορετικές «γραμμές» ως προς την αντίδραση στο νέο «έργο» που ανεβάζει ο Αλέξης Τσίπρας. Όλοι ομνύουν στην αυτόνομη πορεία προς τις εκλογές, αλλά καταθέτουν όχι πάντα τη μία και μοναδική άποψη όσον αφορά το πεδίο της συνεννόησης με άλλα κόμματα ή τις μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Χάρης Δούκας έχει πει «ναι» στον προγραμματικό διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις και με το κόμμα Τσίπρα, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης έχει αντιθέτως υποστηρίξει ότι «κανένα στημένο rebrading δεν μπορεί να μας κάνει να ξεχάσουμε επιλογές που πλήγωσαν την παράταξη και τη χώρα», ο Παύλος Γερουλάνος έχει αφήσει ανοιχτές γέφυρες προς τις όμορες δυνάμεις, ενώ η Άννα Διαμαντοπούλου πολύ πρόσφατα σημείωσε ότι βασικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία και δεν απέφυγε μάλιστα να προτείνει την επιστροφή στο κόμμα της και βουλευτών που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ.
