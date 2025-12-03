Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Η Μπριζίτ Μπαρντό αποκάλυψε ότι ένα θαύμα την έσωσε από τις απόπειρες αυτοκτονίας
Η Μπριζίτ Μπαρντό αποκάλυψε ότι ένα θαύμα την έσωσε από τις απόπειρες αυτοκτονίας
Σώθηκα από ένα θαύμα, λέει η 91χρονη ηθοποιός στο ντοκιμαντέρ «Bardot»
Χάρη σε ένα θαύμα υποστήριξε πως ζει η Μπριζίτ Μπαρντό, παρά τις απόπειρες αυτοκτονίες που είχε κάνει στο παρελθόν.
Η 921χρονη ηθοποιός αποκαλύπτει στο νέο ντοκιμαντέρ «Bardot» ότι πάλεψε με την κατάθλιψη σε όλη της τη ζωή, ακόμη και στο απόγειο της φήμης της, και ότι προσπάθησε πολλές φορές να δώσει τέλος στη ζωή της. «Έπαιρνα τη ζωή μου, και σώθηκα από ένα θαύμα», λέει η Μπαρντό στο ντοκιμαντέρ, το οποίο άρχισε να προβάλλεται στη Γαλλία την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, χωρίς όμως να δίνει λεπτομέρειες.
Η Μπαρντό μιλά επίσης για τη μοναξιά που ένιωσε, όταν εκτοξεύθηκε η φήμη της, αλλά και για το πώς διαχειρίστηκε τον τίτλο «σύμβολο του σεξ» τη δεκαετία του 1960.
Στο «Bardot» εξηγεί ότι η κατάθλιψη με την οποία ήρθε αντιμέτωπη τότε είναι κάτι που εξακολουθεί να τη συνοδεύει μέχρι και σήμερα. «Κάθε πρωί ξυπνάω και είμαι λυπημένη», δηλώνει.
Όπως λέει, δεν την ενδιαφέρει η υστεροφημία. Αυτό που τη νοιάζει είναι να μην ξεχνούν οι άνθρωποι ότι οφείλουν να σέβονται τα ζώα. «Δεν με νοιάζει αν οι άνθρωποι με θυμούνται. Αυτό που πραγματικά θα ήθελα είναι να θυμούνται τον σεβασμό που οφείλουμε στα ζώα. Όσο προχωρώ στη ζωή μου, τόσο περισσότερο φοβάμαι τους ανθρώπους. Είμαι πιο πολύ ζώο παρά άνθρωπος».
Η 921χρονη ηθοποιός αποκαλύπτει στο νέο ντοκιμαντέρ «Bardot» ότι πάλεψε με την κατάθλιψη σε όλη της τη ζωή, ακόμη και στο απόγειο της φήμης της, και ότι προσπάθησε πολλές φορές να δώσει τέλος στη ζωή της. «Έπαιρνα τη ζωή μου, και σώθηκα από ένα θαύμα», λέει η Μπαρντό στο ντοκιμαντέρ, το οποίο άρχισε να προβάλλεται στη Γαλλία την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, χωρίς όμως να δίνει λεπτομέρειες.
Η Μπαρντό μιλά επίσης για τη μοναξιά που ένιωσε, όταν εκτοξεύθηκε η φήμη της, αλλά και για το πώς διαχειρίστηκε τον τίτλο «σύμβολο του σεξ» τη δεκαετία του 1960.
Brigitte Bardot Reveals that a ‘Miracle’ Saved Her During an Attempt to Die By Suicide in New Documentary https://t.co/QdGe7h2tVX— People (@people) December 3, 2025
Στο «Bardot» εξηγεί ότι η κατάθλιψη με την οποία ήρθε αντιμέτωπη τότε είναι κάτι που εξακολουθεί να τη συνοδεύει μέχρι και σήμερα. «Κάθε πρωί ξυπνάω και είμαι λυπημένη», δηλώνει.
Όπως λέει, δεν την ενδιαφέρει η υστεροφημία. Αυτό που τη νοιάζει είναι να μην ξεχνούν οι άνθρωποι ότι οφείλουν να σέβονται τα ζώα. «Δεν με νοιάζει αν οι άνθρωποι με θυμούνται. Αυτό που πραγματικά θα ήθελα είναι να θυμούνται τον σεβασμό που οφείλουμε στα ζώα. Όσο προχωρώ στη ζωή μου, τόσο περισσότερο φοβάμαι τους ανθρώπους. Είμαι πιο πολύ ζώο παρά άνθρωπος».
Ειδήσεις σήμερα
Χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία με τις ισχυρές καταιγίδες, οι 8 περιοχές που είναι σε κόκκινο συναγερμό
Ο Άγγελος Λάτσιος στο Πολεμικό Ναυτικό με σύσσωμη την οικογένειά του, δείτε τις φωτογραφίες με τη Μενεγάκη, τον Λάτσιο και τον Ματέο
Πώς ο ένας κακός από το Μόνος στο Σπίτι κέρδισε εκατομμύρια από την ταινία - Η λεπτομέρεια στη συμφωνία του που αποδείχτηκε χρυσάφι
Χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία με τις ισχυρές καταιγίδες, οι 8 περιοχές που είναι σε κόκκινο συναγερμό
Ο Άγγελος Λάτσιος στο Πολεμικό Ναυτικό με σύσσωμη την οικογένειά του, δείτε τις φωτογραφίες με τη Μενεγάκη, τον Λάτσιο και τον Ματέο
Πώς ο ένας κακός από το Μόνος στο Σπίτι κέρδισε εκατομμύρια από την ταινία - Η λεπτομέρεια στη συμφωνία του που αποδείχτηκε χρυσάφι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα