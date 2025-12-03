Ορέστης Χαλκιάς για Έλενα Χριστοπούλου: Μου άλλαξε τη ζωή, αλλά «μαμά» δεν θα την πω ποτέ
Ορέστης Χαλκιάς Έλενα Χριστοπούλου

Ορέστης Χαλκιάς για Έλενα Χριστοπούλου: Μου άλλαξε τη ζωή, αλλά «μαμά» δεν θα την πω ποτέ

Έχω βοηθηθεί φοβερά από εκείνην, είπε ο ηθοποιός για την booker

Ορέστης Χαλκιάς για Έλενα Χριστοπούλου: Μου άλλαξε τη ζωή, αλλά «μαμά» δεν θα την πω ποτέ
Τη συμβολή της Έλενας Χριστοπούλου στην εξέλιξη της επαγγελματικής του διαδρομής και τον περιποιητικό της χαρακτήρα ανέδειξε ο Ορέστης Χαλκιάς. Ο ηθοποιός δήλωσε όμως ότι, παρά την ευγνωμοσύνη του για την booker, δεν θα την αποκαλούσε ποτέ «μαμά».

Όπως είπε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου: «Εγώ δεν τη νιώθω ως μαμά την Έλενα Χριστοπούλου, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι δεν είναι φροντιστική. Η Χριστοπούλου εμένα μου έχει αλλάξει τη ζωή, έχω βοηθηθεί φοβερά από εκείνη, αλλά “μαμά” δεν θα την πω ποτέ, γιατί δεν είναι».

Όσον αφορά στη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Έλενα Χριστοπούλου και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Ορέστης Χαλκιάς τόνισε πως έχει επιλέξει να κρατήσει αποστάσεις. «Είναι κάτι τελείως προσωπικό δικό τους, εμένα δεν με αγγίζει καθόλου αυτό το πράγμα. Όταν υπάρχει μία γνωριμία τόσων ετών, είναι τόσο μα τόσο σύνθετο που μόνο τελικά η αίθουσα του δικαστηρίου μπορεί να αποδείξει», σχολίασε.

