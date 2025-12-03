Ορέστης Χαλκιάς για Έλενα Χριστοπούλου: Μου άλλαξε τη ζωή, αλλά «μαμά» δεν θα την πω ποτέ
Ορέστης Χαλκιάς για Έλενα Χριστοπούλου: Μου άλλαξε τη ζωή, αλλά «μαμά» δεν θα την πω ποτέ
Έχω βοηθηθεί φοβερά από εκείνην, είπε ο ηθοποιός για την booker
Τη συμβολή της Έλενας Χριστοπούλου στην εξέλιξη της επαγγελματικής του διαδρομής και τον περιποιητικό της χαρακτήρα ανέδειξε ο Ορέστης Χαλκιάς. Ο ηθοποιός δήλωσε όμως ότι, παρά την ευγνωμοσύνη του για την booker, δεν θα την αποκαλούσε ποτέ «μαμά».
Όπως είπε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου: «Εγώ δεν τη νιώθω ως μαμά την Έλενα Χριστοπούλου, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι δεν είναι φροντιστική. Η Χριστοπούλου εμένα μου έχει αλλάξει τη ζωή, έχω βοηθηθεί φοβερά από εκείνη, αλλά “μαμά” δεν θα την πω ποτέ, γιατί δεν είναι».
Όσον αφορά στη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Έλενα Χριστοπούλου και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Ορέστης Χαλκιάς τόνισε πως έχει επιλέξει να κρατήσει αποστάσεις. «Είναι κάτι τελείως προσωπικό δικό τους, εμένα δεν με αγγίζει καθόλου αυτό το πράγμα. Όταν υπάρχει μία γνωριμία τόσων ετών, είναι τόσο μα τόσο σύνθετο που μόνο τελικά η αίθουσα του δικαστηρίου μπορεί να αποδείξει», σχολίασε.
Δείτε το βίντεο
Όπως είπε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου: «Εγώ δεν τη νιώθω ως μαμά την Έλενα Χριστοπούλου, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι δεν είναι φροντιστική. Η Χριστοπούλου εμένα μου έχει αλλάξει τη ζωή, έχω βοηθηθεί φοβερά από εκείνη, αλλά “μαμά” δεν θα την πω ποτέ, γιατί δεν είναι».
Όσον αφορά στη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Έλενα Χριστοπούλου και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Ορέστης Χαλκιάς τόνισε πως έχει επιλέξει να κρατήσει αποστάσεις. «Είναι κάτι τελείως προσωπικό δικό τους, εμένα δεν με αγγίζει καθόλου αυτό το πράγμα. Όταν υπάρχει μία γνωριμία τόσων ετών, είναι τόσο μα τόσο σύνθετο που μόνο τελικά η αίθουσα του δικαστηρίου μπορεί να αποδείξει», σχολίασε.
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα
Χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία με τις ισχυρές καταιγίδες, οι 8 περιοχές που είναι σε κόκκινο συναγερμό
Ο Άγγελος Λάτσιος στο Πολεμικό Ναυτικό με σύσσωμη την οικογένειά του, δείτε τις φωτογραφίες με τη Μενεγάκη, τον Λάτσιο και τον Ματέο
Πώς ο ένας κακός από το Μόνος στο Σπίτι κέρδισε εκατομμύρια από την ταινία - Η λεπτομέρεια στη συμφωνία του που αποδείχτηκε χρυσάφι
Χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία με τις ισχυρές καταιγίδες, οι 8 περιοχές που είναι σε κόκκινο συναγερμό
Ο Άγγελος Λάτσιος στο Πολεμικό Ναυτικό με σύσσωμη την οικογένειά του, δείτε τις φωτογραφίες με τη Μενεγάκη, τον Λάτσιο και τον Ματέο
Πώς ο ένας κακός από το Μόνος στο Σπίτι κέρδισε εκατομμύρια από την ταινία - Η λεπτομέρεια στη συμφωνία του που αποδείχτηκε χρυσάφι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα