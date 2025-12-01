Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
O Κάλουμ Τέρνερ είναι το νέο φαβορί των στοιχηματικών για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ
Ο Βρετανός ηθοποιός προηγείται πλέον των Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον και Χένρι Καβίλ στις αποδόσεις για τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ
Ο Κάλουμ Τέρνερ αναδείχθηκε το νέο κορυφαίο φαβορί των στοιχηματικών εταιρειών για να αναλάβει τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ. Ο Βρετανός ηθοποιός, γνωστός από τη σειρά Masters of the Air, τις ταινίες Fantastic Beasts και τη συμμετοχή του στη ρομαντική ταινία φαντασίας Eternity, βρίσκεται στην πρώτη θέση των προβλέψεων.
Οι αποδόσεις για τον Τέρνερ βρίσκονται πλέον στο 7-4, αφήνοντας πίσω τον Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον (3-1) και τον Χένρι Καβίλ (6-1), που θεωρούνταν σταθερά ανάμεσα στους ισχυρούς διεκδικητές. «Τις τελευταίες 24 ώρες βλέπουμε τεράστια στήριξη για τον Κάλουμ Τέρνερ στο στοίχημα για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ. Ο Βρετανός ηθοποιός είναι πλέον το απόλυτο φαβορί για τον ρόλο», αναφέρει άτομο από γνωστή στοιχηματική εταιρεία του εξωτερικού.
Τι αναζητά το στούντιο για τη νέα εποχή του Μποντ
Παρά τα στοιχήματα και τα γνωστά ονόματα που συζητούνται, δημοσιεύματα του Σεπτεμβρίου ανέφεραν ότι η Amazon αναζητά «νέο πρόσωπο» για να διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ, μετά την ολοκλήρωση της θητείας του τέσσερα χρόνια πριν. Σύμφωνα με το Deadline, στόχος είναι ένας ηθοποιός «άγνωστος στο ευρύ κοινό», ηλικίας τέλους 20 ή αρχών 30.
Το στούντιο έχει πλέον τον πλήρη δημιουργικό έλεγχο του franchise, με τον Ντενίς Βιλνέβ να έχει επιβεβαιωθεί για τη σκηνοθεσία και τον Στίβεν Νάιτ (Peaky Blinders) να αναλαμβάνει το σενάριο.
Ο Πιρς Μπρόσναν, ο οποίος ενσάρκωσε τον 007 σε τέσσερις ταινίες, άφησε πρόσφατα ανοιχτό το ενδεχόμενο να υποδυθεί έναν μεγαλύτερο σε ηλικία Μποντ, λέγοντας στο GQ: «Άλλοτε το σκέφτεσαι και άλλοτε απλά το προσπερνάς».
Η προσωπική ζωή του Τέρνερ
Τον Ιούνιο επιβεβαιώθηκε ότι ο Κάλουμ Τέρνερ αρραβωνιάστηκε τη Ντούα Λίπα, έπειτα από μήνες φημολογίας. Η τραγουδίστρια είπε στη British Vogue: «Είναι πολύ συναρπαστικό. Αυτή η απόφαση να γεράσουμε μαζί, να δούμε μια κοινή ζωή και, δεν ξέρω, να είμαστε κολλητοί για πάντα… είναι ένα πραγματικά ιδιαίτερο συναίσθημα».
Η Λίπα αποκάλυψε επίσης ότι ο Τέρνερ σχεδίασε το δαχτυλίδι ειδικά για εκείνη, σε συνεργασία με την αδελφή και τις στενές της φίλες: «Είμαι ενθουσιασμένη μαζί του. Είναι τόσο “εγώ”. Είναι ωραίο να ξέρεις ότι ο άνθρωπος που θα περάσεις τη ζωή σου μαζί του σε γνωρίζει τόσο καλά».
Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image
