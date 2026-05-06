«Λίστα επιθυμιών των ΗΠΑ, όχι πραγματικότητα», λέει η Τεχεράνη για το αμερικανικό σχέδιο τερματισμού του πολέμου

Αμφιβολίες για το δημοσίευμα του Axios, σύμφωνα με το οποίο Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε μια μονοσέλιδη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, εξέφρασαν Ιρανοί αξιωματούχοι, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο σχέδιο απέχει από την πραγματικότητα.Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου,, χαρακτήρισε το προτεινόμενο σχέδιο «λίστα επιθυμιών των Αμερικανών και όχι πραγματικότητα».Σε αιχμηρή ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, οδήλωσε: «Οι Αμερικανοί δεν θα κερδίσουν σε έναν χαμένο πόλεμο όσα απέτυχαν να πετύχουν στις απευθείας διαπραγματεύσεις. Το Ιράν έχει το δάχτυλο στη σκανδάλη και είναι έτοιμο. Αν δεν υποχωρήσουν και δεν παραχωρήσουν τις απαραίτητες υποχωρήσεις, ή αν οι ίδιοι ή οι υποτακτικοί τους επιχειρήσουν οποιαδήποτε πρόκληση, θα απαντήσουμε με σκληρό και λυπηρό τρόπο».Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών,, σχολίασε επίσης το δημοσίευμα του Axios, δηλώνοντας στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεωνότι η αμερικανική πρόταση εξακολουθεί να εξετάζεται από την Τεχεράνη.Στο ίδιο πλαίσιο, το πρακτορείοεπισημαίνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία νέα ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, ενώ τα δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης της Δύσης χαρακτηρίζονται ως «κατασκευασμένες ειδήσεις» που εξυπηρετούν συγκεκριμένους στόχους.Σύμφωνα με την ίδια αναφορά, οι ισχυρισμοί που προβάλλονται από τοκαι τοεκτιμάται ότι αποσκοπούν κυρίως στον επηρεασμό των διεθνών αγορών, και ιδιαίτερα στη μείωση των τιμών του πετρελαίου, παρά στην αποτύπωση πραγματικών εξελίξεων στο πεδίο.