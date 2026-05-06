«Λίστα επιθυμιών των ΗΠΑ, όχι πραγματικότητα», λέει η Τεχεράνη για το αμερικανικό σχέδιο τερματισμού του πολέμου
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Σκληρή δήλωση από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου - Η Τεχεράνη αναφέρει ότι εξακολουθεί να εξετάζει την αμερικανική πρόταση

Αμφιβολίες για το δημοσίευμα του Axios, σύμφωνα με το οποίο Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε μια μονοσέλιδη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, εξέφρασαν Ιρανοί αξιωματούχοι, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο σχέδιο απέχει από την πραγματικότητα.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Ρεζαϊ, χαρακτήρισε το προτεινόμενο σχέδιο «λίστα επιθυμιών των Αμερικανών και όχι πραγματικότητα».

Σε αιχμηρή ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ρεζαΐ δήλωσε: «Οι Αμερικανοί δεν θα κερδίσουν σε έναν χαμένο πόλεμο όσα απέτυχαν να πετύχουν στις απευθείας διαπραγματεύσεις. Το Ιράν έχει το δάχτυλο στη σκανδάλη και είναι έτοιμο. Αν δεν υποχωρήσουν και δεν παραχωρήσουν τις απαραίτητες υποχωρήσεις, ή αν οι ίδιοι ή οι υποτακτικοί τους επιχειρήσουν οποιαδήποτε πρόκληση, θα απαντήσουμε με σκληρό και λυπηρό τρόπο».

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαϊ, σχολίασε επίσης το δημοσίευμα του Axios, δηλώνοντας στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA ότι η αμερικανική πρόταση εξακολουθεί να εξετάζεται από την Τεχεράνη.

Στο ίδιο πλαίσιο, το πρακτορείο Fars επισημαίνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία νέα ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, ενώ τα δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης της Δύσης χαρακτηρίζονται ως «κατασκευασμένες ειδήσεις» που εξυπηρετούν συγκεκριμένους στόχους.



Σύμφωνα με την ίδια αναφορά, οι ισχυρισμοί που προβάλλονται από το Axios και το Reuters εκτιμάται ότι αποσκοπούν κυρίως στον επηρεασμό των διεθνών αγορών, και ιδιαίτερα στη μείωση των τιμών του πετρελαίου, παρά στην αποτύπωση πραγματικών εξελίξεων στο πεδίο.
