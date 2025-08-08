Ο Μασίν Γκαν Κέλι παραδέχτηκε ότι απάτησε τη Μέγκαν Φοξ στο νέο του τραγούδι - Αποκάλυψε ότι βρέθηκε σε κέντρο αποτοξίνωσης
Στο «Treading Water», ο τραγουδιστής εκφράζει τη θλίψη και την απογοήτευσή του για τη ζωή του μετά τον χωρισμό του από την ηθοποιό
Έσπασε τη σιωπή του ο Μασίν Γκαν Κέλι σχετικά με τον χωρισμό του από τη Μέγκαν Φοξ και αποκάλυψε τη μυστική του παραμονή σε κέντρο αποτοξίνωσης μέσα από ένα τραγούδι του νέου του άλμπουμ. Ο 35χρονος καλλιτέχνης κυκλοφόρησε σήμερα, Παρασκευή 8 Αυγούστου το έβδομο άλμπουμ του με τίτλο «Lost Americana». Στο τραγούδι «Treading Water», εκφράζει τη θλίψη και την απογοήτευσή του για τη ζωή του, προβλέποντας πως θα «πεθάνει μόνος».
«Αυτή θα είναι η τελευταία φορά που θα με ακούσεις να ζητώ συγγνώμη, το τελευταίο δάκρυ που θα σπαταλήσεις για μένα, γκρέμισα αυτό το σπίτι», τραγουδάει. Επαναλαμβάνει τη φράση «γκρεμισμένο σπίτι», προσθέτοντας πως «θα αλλάξει για την κόρη τους, για να μην είναι μόνη». Το ζευγάρι καλωσόρισε την κόρη τους Saga Blade τον Μάρτιο. Οι δυο τους ανακοίνωσαν την εγκυμοσύνη της Μέγκαν Φοξ τον Νοέμβριο του 2024, αλλά λίγες εβδομάδες αργότερα χώρισαν, αφού η ηθοποιός φέρεται να ανακάλυψε «μηνύματα από άλλες γυναίκες» στο κινητό του.
Στο τραγούδι «Treading Water», ο Μασίν Γκαν Κέλι παραδέχεται την απιστία του λέγοντας: «Κατέστρεψα τις διακοπές τους, και τα ψέματα δεν πεθαίνουν, μεγαλώνουν και όλα όσα προσπαθείς να κρύψεις, τελικά φαίνονται». Συνεχίζει τραγουδώντας: «Το θηρίο σκότωσε την ομορφιά, το τελευταίο πέταλο έπεσε από το τριαντάφυλλο. Και σ’ αγάπησα αληθινά, γι’ αυτό είναι δύσκολο να το αφήσω».
Ακούστε το «Treading Water»
Ο τραγουδιστής αναφέρει επίσης πως έγραφε το τραγούδι στο δωμάτιο 3, περνώντας τα Χριστούγεννα σε κέντρο αποτοξίνωσης, αποκαλύπτοντας πως είχε «πακετάρει τις βαλίτσες του» για αυτήν την περίοδο. Οι θαυμαστές του εξέφρασαν την συγκίνησή τους στα social media. Ο ίδιος σε συνέντευξή του στο podcast «Popcast» των New York Times τόνισε ότι ούτε αυτός ούτε η Μέγκαν Φοξ έχουν κάνει δηλώσεις για τη σχέση τους, ενώ επισήμανε πως πολλές φήμες δεν ελέγχονται από εκείνον.
Μοιράστηκε μάλιστα μια ιστορία που ενέπνευσε το τραγούδι «Sweet Coraline», όταν ένας θαυμαστής τον ρώτησε στο δρόμο πώς «κατάφερε να χάσει τη Μέγκαν Φοξ». Αποκάλυψε ότι συνήθως «καταστρέφει τα πάντα» στη ζωή του επίτηδες πριν από κάθε κυκλοφορία άλμπουμ, ως τρόπο για να δημιουργήσει μεγάλη τέχνη.
Για την παραμονή του σε κέντρο αποτοξίνωσης, είπε πως διήρκησε από τα τέλη Νοεμβρίου μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου και ότι μόλις βγήκε, έκανε μια τετραήμερη «νηστεία με νερό». Αν και έχει περάσει από θεραπεία στο παρελθόν, δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για την πρόσφατη παραμονή του, σημειώνοντας πως το τραγούδι «Treading Water» περιγράφει καλύτερα από λόγια την εμπειρία του.
MGK breaks silence on his and Megan Fox’s split, reveals secret rehab stay in new song https://t.co/LPOdKid6La pic.twitter.com/QoP0Tes42w— Page Six (@PageSix) August 8, 2025
