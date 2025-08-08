Ο Μασίν Γκαν Κέλι αποθεώνει τη Μέγκαν Φοξ ως μητέρα: «Εκείνη κάνει όλη τη δουλειά»
Το πρώην ζευγάρι φαίνεται πως προσπαθεί να δώσει ακόμα μια ευκαιρία στη σχέση του - Όσα δήλωσε για την ανατροφή της κόρης τους
Για τον ερχομό της κόρης του μίλησε ο Μασίν Γκαν Κέλι, παραδεχόμενος δημόσια ότι η Μέγκαν Φοξ είναι εκείνη που έχει αναλάβει αποκλειστικά τα πάντα που αφορούν την ανατροφή της. Ο τραγουδιστής εξήγησε πως δεν του αξίζουν τα εύσημα που δέχεται ως πατέρας, αφού η ηθοποιός είναι εκείνη που κάνει όλη τη δουλειά.
Μιλώντας στην εκπομπή «Today With Jenna and Friends», ο 35χρονος αποκάλυψε πως πρόσφατα κάποιος τον αποκάλεσε «υπέροχο μπαμπά» επειδή απλώς κρατούσε το μωρό στην αγκαλιά του, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια της Μέγκαν Φοξ. «Θέλω να αφαιρέσω οποιαδήποτε συγχαρητήρια από μένα και να τα δώσω όλα στη Μέγκαν, γιατί εκείνη πραγματικά κάνει όλη τη δουλειά», τόνισε, προσθέτοντας ότι εκείνος απλώς παίζει κιθάρα και ελπίζει να είναι χαρούμενο το παιδί.
Η Μέγκαν Φοξ, μητέρα τριών ακόμη παιδιών από τον γάμο της με τον Μπράιαν Όστιν Γκριν και ο Μασίν Γκαν Κέλι ανακοίνωσαν τη γέννηση της κόρης τους στις 27 Μαρτίου με ανάρτηση στο Instagram, περιγράφοντάς την ως «το απόλυτο δώρο». Ο τραγουδιστής έχει επίσης μια 16χρονη κόρη, την Κάσι, από προηγούμενη σχέση του με την Έμα Κάνον.
Παρά τον χωρισμό τους τον Δεκέμβριο, λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της Μέγκαν Φοξ, οι δύο τους διατηρούν καλές σχέσεις για την ανατροφή της κόρης τους. Μάλιστα, τον Ιούλιο ταξίδεψαν μαζί στην Κόστα Ρίκα, γεγονός που σύμφωνα με άτομα από το περιβάλλον τους δείχνει πως προσπαθούν να συμφιλιωθούν. «Τα πράγματα μοιάζουν να έχουν επιστρέψει στην κανονικότητα, αλλά δεν βάζουν ταμπέλες στη σχέση τους», ανέφερε φίλος τους στο Us Weekly.
MGK reveals Megan Fox was ‘fuming’ over one parenting comment https://t.co/plm9glQqb3 pic.twitter.com/41g80IUEuM— Page Six (@PageSix) August 7, 2025
