Φάνης Μουρατίδης: Έχω βιώσει και εγώ μεταφυσική εμπειρία
Φάνης Μουρατίδης: Έχω βιώσει και εγώ μεταφυσική εμπειρία

Ο καθένας παίρνει αυτό που του κάνει, είπε ο ηθοποιός

Για την καλλιτεχνική του διαδρομή, τις επιλογές ζωής του, αλλά και για τη νέα θεατρική δουλειά που υπογράφει τόσο σκηνοθετικά, όσο και ερμηνευτικά μίλησε ο Φάνης Μουρατίδης. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε εκτενώς στην παράσταση «2:22, A Ghost Story», η οποία παρουσιάζεται στο θέατρο Αλάμπρα, περιγράφοντας τη συγκεκριμένη περίοδο της ζωής του ως μία από τις πιο δημιουργικές και ουσιαστικές.

Ο Φάνης Μουρατίδης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και έκανε λόγο για έναν έρωτα με το έργο, από τη στιγμή που το ανακάλυψε, αποκαλύπτοντας πως το είχε παρακολουθήσει αρχικά στο Λονδίνο, προτού αποφασίσει να το φέρει στην Ελλάδα. Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία των συνεργασιών του, υπογραμμίζοντας πόσο καθοριστικό ρόλο έχει παίξει ο θίασος και η ομάδα με την οποία δουλεύει.

«Είναι μια πολύ ωραία περίοδος της ζωής μου. Είναι ένα πολύ ωραίο έργο, το ερωτεύτηκα όταν το ανακάλυψα, πήγα και το είδα στο Λονδίνο. Έχω και την τύχη να έχω έναν υπέροχο θίασο και συνεργάτες. Ήταν ένα μαγικό ταξίδι για μένα», είπε αρχικά.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ότι έχει βιώσει και ο ίδιος μια εμπειρία που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μεταφυσική, χωρίς ωστόσο να μπορεί να πει με βεβαιότητα τι ακριβώς ήταν αυτό που αισθάνθηκε. «Έχω βιώσει και εγώ ανάλογη μεταφυσική εμπειρία. Δεν ξέρω αν ήταν του μυαλού μου ή κάτι άλλο. Ο καθένας παίρνει αυτό που του κάνει», σημείωσε.

Όσο για την παράσταση, δήλωσε ότι: «Στην παράστασή μας σου ανοίγει το μυαλό να δεις τι είναι πραγματικότητα και τι όχι και σε βάζει στη διαδικασία να ξαναδείς την ιστορία από την αρχή».

Πέρα από τα επαγγελματικά, ο Φάνης Μουρατίδης αναφέρθηκε και σε ζητήματα που αφορούν την προσωπική του εξέλιξη, μιλώντας για τη σημασία του χρόνου και της ωρίμανσης. «Μεγαλώνοντας γίνομαι και πιο συνειδητός και για τα λάθη που έχω κάνει και για τους ανθρώπους που έχω ξεχωρίσει. Όταν μεγαλώνεις, νομίζω ότι πλησιάζεις περισσότερο στο τι είσαι “εσύ” με τα καλά και τα κακά του. Οι άνθρωποι που επιλέγεις είναι μέσα σε αυτό», δήλωσε.

