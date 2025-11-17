Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Είμαι πάρα πολύ αυστηρή με όλους και το έχω πληρώσει με λάθος επιλογές
Στο 99% της ζωής μου λειτουργώ ως ευαίσθητη, ως δυναμική μπορώ να πω ότι είναι πολύ λιγότερες οι στιγμές, πρόσθεσε
Στον τρόπο που αντιμετωπίζει την τέχνη και τη δουλειά της αναφέρθηκε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, εξηγώντας πως πίσω από τη δυναμική σκηνική της παρουσία κρύβεται ένας βαθιά ευαίσθητος άνθρωπος. Παράλληλα, μίλησε για την αυστηρότητα που έχει τόσο απέναντι στον εαυτό της, όσο και στις καλλιτεχνικές της επιλογές, αποκαλύπτοντας πως συχνά αυτή η ένταση την έχει οδηγήσει σε πίεση, καθώς νιώθει ότι δεν ζει τη στιγμή.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε» την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, η τραγουδίστρια δήλωσε αρχικά: «Στο 99% της ζωής μου λειτουργώ ως ευαίσθητη, ως δυναμική μπορώ να πω ότι είναι πολύ λιγότερες οι στιγμές. Αυτό που μου λένε οι άλλοι, αλλά έχω αρχίσει να το αναγνωρίζω και εγώ, είναι ότι στη σκηνή φαντάζω πολύ δυναμική. Κάποιες φορές τυχαίνει να το συνειδητοποιήσω στη σκηνή, κάποιες άλλες βλέπω την παρουσία μου αφού κατέβω, αλλά γενικά νομίζω ότι η ευαισθησία μου με έχει οδηγήσει».
Η τραγουδίστρια στάθηκε ιδιαίτερα και στην αυστηρότητα που χαρακτηρίζει τις συνεργασίες και τις αποφάσεις της, τονίζοντας ότι αυτό το στοιχείο της προσωπικότητάς της συχνά την έχει περιορίσει. «Είμαι πάρα πολύ αυστηρή με όλους, γιατί άμα είσαι με τον εαυτό σου παίρνει σβάρνα και άλλα πράγματα. Την έχω πληρώσει αυτή την αυστηρότητα με πολύ στρες και λάθος επιλογές γιατί, όταν είσαι στρεσαρισμένος, κάνεις επιλογές που με έχουν δυσκολέψει ή που δεν κύλησαν το ίδιο εύκολα με το αν ήμουν ψύχραιμη. Κυρίως αυτό, η πολλή αυστηρότητα με έχει κάνει να μην μπορώ να ευχαριστηθώ πράγματα που έχουν έρθει», σχολίασε.
Σε άλλο σημείο, αναφέρθηκε και στη δυσκολία της να «ζει τη στιγμή», παρά το γεγονός ότι έχει δουλέψει πολύ πάνω σε αυτό. «Άμα είσαι αυστηρός, πολλά πράγματα τα προσπερνάς. Έχω κάνει προσπάθεια για να ζω τη στιγμή αλλά ακόμη, πολλές φορές, δεν τη ζω», πρόσθεσε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.
