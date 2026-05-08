Τζον Στιούαρτ και Σεθ Ρόγκεν κατά του Κάνιε Γουέστ: Να πάει να γαμ**** αυτός ο τύπος
Δημόσια επέκριναν τον Κάνιε Γουέστ για την απόπειρα επιστροφής του στη μουσική σκηνή μετά τις αντισημιτικές δηλώσεις και ενέργειές του, ο Τζον Στιούαρτ και ο Σεθ Ρόγκεν.

Οι δύο κωμικοί τοποθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Seth Goes Greek», που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 6 Μαΐου στο Greek Theater του Λος Άντζελες, στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Netflix Is a Joke», σύμφωνα με το Daily Beast.

Ο Σεθ Ρόγκεν αναφέρθηκε σε τραγούδι του Κάνιε Γουέστ με τίτλο «Heil Hitler»: «Το αστείο είναι ότι έχω πει επικριτικά πράγματα για τους Εβραίους και νομίζω ότι μπήκα σε περισσότερους μπελάδες απ’ ό,τι ο Κάνιε Γουέστ. Δέχθηκα πολλή επίθεση για όσα είπα. Δεν έχω άλμπουμ στο νούμερο ένα. Καμιά φορά σκέφτομαι τι θα πίστευε ο Άντολφ Χίτλερ για το τραγούδι του Κάνιε Γουέστ “Heil Hitler”. Στοιχηματίζω ότι θα ήταν διχασμένος», είπε απευθυνόμενος στους θεατές.

Στη σκηνή ανέβηκε στη συνέχεια και ο Τζον Στιούαρτ, μαζί με άλλους κωμικούς, εκφράζοντας συμφωνία με την τοποθέτηση του Ρόγκεν: «Αλλά σοβαρά, να πάει να γαμ*** αυτός ο τύπος», δήλωσε και πρόσθεσε: «Έλεγε ότι “ο Χίτλερ είχε παρεξηγηθεί, πρέπει να τον συγχωρήσουμε”. Και εγώ λέω ότι δεν νομίζω πως χρειάζεται να ακούω κάποιον που πιστεύει ότι ο Χίτλερ πρέπει να συγχωρεθεί αλλά παραμένει θυμωμένος με τον Πιτ Ντέιβιντσον», αναφερόμενος σε διαμάχη του Γουέστ με τον ηθοποιό, ο οποίος είχε σχέση με την πρώην σύζυγό του, Κιμ Καρντάσιαν.



Ο Κάνιε Γουέστ έχει δεχθεί έντονη κριτική τα τελευταία χρόνια για αντισημιτικές τοποθετήσεις και ενέργειες. Είχε αποκλειστεί από την πλατφόρμα X έπειτα από αναρτήσεις με σβάστικες, ενώ η ιστοσελίδα του αφαιρέθηκε όταν διέθεσε προς πώληση μπλουζάκια με το ίδιο σύμβολο.

Παράλληλα, του έχει απαγορευτεί η εμφάνιση σε αρκετές χώρες, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο το φεστιβάλ Wireless ακυρώθηκε μετά την απόρριψη της βίζας εισόδου του. Επιπλέον, ενώ ο ράπερ είχε προγραμματίσει συναυλίες το επόμενο διάστημα, αναγκάστηκε να ακυρώσει κάποιες από αυτές, στην Γαλλία και στην Πολωνία συγκεκριμένα, εξαιτίας των αντιδράσεων.

