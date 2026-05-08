Τζον Στιούαρτ και Σεθ Ρόγκεν κατά του Κάνιε Γουέστ: Να πάει να γαμ**** αυτός ο τύπος
Δημόσια επέκριναν τον Κάνιε Γουέστ για την απόπειρα επιστροφής του στη μουσική σκηνή μετά τις αντισημιτικές δηλώσεις και ενέργειές του, ο Τζον Στιούαρτ και ο Σεθ Ρόγκεν.
Οι δύο κωμικοί τοποθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Seth Goes Greek», που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 6 Μαΐου στο Greek Theater του Λος Άντζελες, στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Netflix Is a Joke», σύμφωνα με το Daily Beast.
Ο Σεθ Ρόγκεν αναφέρθηκε σε τραγούδι του Κάνιε Γουέστ με τίτλο «Heil Hitler»: «Το αστείο είναι ότι έχω πει επικριτικά πράγματα για τους Εβραίους και νομίζω ότι μπήκα σε περισσότερους μπελάδες απ’ ό,τι ο Κάνιε Γουέστ. Δέχθηκα πολλή επίθεση για όσα είπα. Δεν έχω άλμπουμ στο νούμερο ένα. Καμιά φορά σκέφτομαι τι θα πίστευε ο Άντολφ Χίτλερ για το τραγούδι του Κάνιε Γουέστ “Heil Hitler”. Στοιχηματίζω ότι θα ήταν διχασμένος», είπε απευθυνόμενος στους θεατές.
Στη σκηνή ανέβηκε στη συνέχεια και ο Τζον Στιούαρτ, μαζί με άλλους κωμικούς, εκφράζοντας συμφωνία με την τοποθέτηση του Ρόγκεν: «Αλλά σοβαρά, να πάει να γαμ*** αυτός ο τύπος», δήλωσε και πρόσθεσε: «Έλεγε ότι “ο Χίτλερ είχε παρεξηγηθεί, πρέπει να τον συγχωρήσουμε”. Και εγώ λέω ότι δεν νομίζω πως χρειάζεται να ακούω κάποιον που πιστεύει ότι ο Χίτλερ πρέπει να συγχωρεθεί αλλά παραμένει θυμωμένος με τον Πιτ Ντέιβιντσον», αναφερόμενος σε διαμάχη του Γουέστ με τον ηθοποιό, ο οποίος είχε σχέση με την πρώην σύζυγό του, Κιμ Καρντάσιαν.
Ο Κάνιε Γουέστ έχει δεχθεί έντονη κριτική τα τελευταία χρόνια για αντισημιτικές τοποθετήσεις και ενέργειες. Είχε αποκλειστεί από την πλατφόρμα X έπειτα από αναρτήσεις με σβάστικες, ενώ η ιστοσελίδα του αφαιρέθηκε όταν διέθεσε προς πώληση μπλουζάκια με το ίδιο σύμβολο.
Παράλληλα, του έχει απαγορευτεί η εμφάνιση σε αρκετές χώρες, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο το φεστιβάλ Wireless ακυρώθηκε μετά την απόρριψη της βίζας εισόδου του. Επιπλέον, ενώ ο ράπερ είχε προγραμματίσει συναυλίες το επόμενο διάστημα, αναγκάστηκε να ακυρώσει κάποιες από αυτές, στην Γαλλία και στην Πολωνία συγκεκριμένα, εξαιτίας των αντιδράσεων.
Seth Rogen and Jon Stewart slammed Kanye West at the Netflix Is a Joke festival for attempting a “comeback tour” after years of antisemitic behavior:— Variety (@Variety) May 8, 2026
