Ο γιος της Σερ δήλωσε ότι η μητέρα του έχει πάψει να τον στηρίζει οικονομικά εδώ και χρόνια, βασίζεται στην περιουσία του πατέρα του
GALA
Σερ Γιος Cher

Ο γιος της Σερ δήλωσε ότι η μητέρα του έχει πάψει να τον στηρίζει οικονομικά εδώ και χρόνια, βασίζεται στην περιουσία του πατέρα του

Η τραγουδίστρια είχε καταθέσει αίτημα ο Ελάιτζα Μπλου Όλμαν να τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση αλλά απορρίφθηκε

Ο γιος της Σερ δήλωσε ότι η μητέρα του έχει πάψει να τον στηρίζει οικονομικά εδώ και χρόνια, βασίζεται στην περιουσία του πατέρα του
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Καμία οικονομική στήριξη δήλωσε πως δεν έχει από τη Σερ ο γιος της, Ελάιτζα Μπλου Όλμαν και ο ίδιος φέρεται πως βασίζεται στην περιουσία του πατέρα του.

Σύμφωνα με νομικά έγγραφα που κατατέθηκαν σε δικαστήριο του Λος Άντζελες και έφερε στο φως η Daily Mail, οι δικηγόροι του 49χρονου υποστηρίζουν ότι η οικονομική του κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά, καθώς η τραγουδίστρια φέρεται να έχει διακόψει εδώ και χρόνια τη μηνιαία οικονομική ενίσχυση που του παρείχε.

Ο Όλμαν, γιος της Σερ και του αείμνηστου Γκρεγκ Όλμαν, δηλώνει πως πλέον βασίζεται κυρίως σε έσοδα από την περιουσία του πατέρα του, τα οποία ανέρχονται περίπου στα 10.000 δολάρια τον μήνα προ φόρων.



Η υπόθεση συνδέεται και με τη δικαστική διαμάχη του με την εν διαστάσει σύζυγό του, Μαριάνγκελα Κίνγκ, καθώς ζητά μείωση της διατροφής που της καταβάλλει, επικαλούμενος τη μείωση των εισοδημάτων του.

Παράλληλα, η Σερ είχε πρόσφατα προσπαθήσει να θέσει τον γιο της υπό προσωρινή επιτροπεία, εκφράζοντας ανησυχίες για την ψυχική του κατάσταση και τη διαχείριση των οικονομικών του, δηλώνοντας ότι ο Όλμαν «δεν έχει αντίληψη των χρημάτων» και είναι ευάλωτος σε κακές επιρροές. Το αίτημά της, ωστόσο, απορρίφθηκε.
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Στην INTRACOM DEFENSE – IDE, όπου η τεχνολογία συναντά την εξέλιξη και η καριέρα αποκτά ουσιαστικό προσανατολισμό, ανοίγει ο δρόμος για νέες συνεργασίες και καλείσαι να γίνεις μέρος μιας δυναμικής πορείας που χτίζει το αύριο.

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης