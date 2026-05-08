Πένυ Αγοραστού: Μπορεί κάποιον να τον αντιπαθήσω αν δεν μυρίζει ωραία





Η ηθοποιός εξήγησε πως της έχει τυχεί πολλές φορές στη δουλειά της αλλά και στο γυμναστήριο να μην της αρέσει η μυρωδιά κάποιου, κάτι που δεν διστάζει να επισημάνει με ευγενικό τρόπο: «Μου έχει συμβεί πάρα πολλές φορές σε γύρισμα αυτό και το έχω πει με πάρα πολύ ευγενικό τρόπο. Επίσης έχω πάει και στο γυμναστήριο και έχω πει σε ένα παιδί "πρέπει να αλλάξεις λίγο το μπλουζάκι σου γιατί μυρίζει λίγο έντονα», είπε.

Να αντιπαθήσει κάποιον μπορεί η Πένυ Αγοραστού εάν δεν μυρίζει ωραία.Η ηθοποιός κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο «Happy Day» την Παρασκευή 8 Μαΐου κλήθηκε να αποκαλύψει μία φοβία και μία παραξενιά της: «Δεν φοβάμαι κάτι, είμαι ατρόμητη», είπε αρχικά σχετικά με τη φοβία της.Όσον αφορά στην παραξενιά της, η Πένυ Αγοραστού δήλωσε στη συνέχεια: «Δεν μπορώ αν κάποιος δεν μου μυρίζει όμορφα. Δηλαδή μπορεί κάποιον να τον αντιπαθήσω αν δεν μυρίζει ωραία».