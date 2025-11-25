Πέμη Ζούνη: Είμαι κάθετη πως ο έρωτας δεν έχει ηλικία
Πέμη Ζούνη: Είμαι κάθετη πως ο έρωτας δεν έχει ηλικία
Ο έρωτας έρχεται σε βαράει σε όποια εποχή κι αν είσαι, σχολίασε η ηθοποιός
Τον έρωτα σε σχέση με την ηλικία σχολίασε η Πέμη Ζούνη, επισημαίνοντας ότι μπορεί να εκδηλωθεί με την ίδια ένταση σε κάθε φάση της ζωής ενός ανθρώπου.
Η ηθοποιός τόνισε μέσα από τη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Breakfast@Star», η οποία προβλήθηκε την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, ότι η εμπειρία και η ηλικία δεν μπορούν να προφυλάξουν το άτομο από το να βιώσει ξανά στη ζωή του τον έρωτα.
Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε: «Είμαι κάθετη πως δεν έχει ηλικία ο έρωτας. Δεν φτάνει όμως που δεν έχει ηλικία ο έρωτας, επαναλαμβάνει και τα ίδια συμπτώματα. Παρ' όλη την πείρα και την άμυνα που έχεις βάλει. Βλέπεις ότι σε όλες τις ηλικίες εκδηλώνεται με τις ίδιες φοβίες, τις ίδιες βλακείες και είναι πολύ χαριτωμένο να το συνειδητοποιείς αυτό».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η ηθοποιός ανέφερε: «Ο έρωτας έρχεται σε βαράει σε όποια εποχή κι αν είσαι, απλώς με διαφορετικό κοστούμι και με διαφορετικό μέσο επικοινωνίας. Το βλέπω δηλαδή αυτό και στους νέους ανθρώπους».
Ειδήσεις σήμερα:
Ανατροπή με τη δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα - Η νύφη της ομολόγησε το έγκλημα
Ο καθηγητής Χρούσος στον Δανίκα: «Είμαστε φτιαγμένοι να ζούμε 132 χρόνια αλλά δεν τα καταφέρνουμε λόγω στρες»
Μαρινάκης: Στη σελίδα 212 στην «Ιθάκη» ο Τσίπρας γράφει για τη... Ρίγα της Εσθονίας!
Η ηθοποιός τόνισε μέσα από τη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Breakfast@Star», η οποία προβλήθηκε την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, ότι η εμπειρία και η ηλικία δεν μπορούν να προφυλάξουν το άτομο από το να βιώσει ξανά στη ζωή του τον έρωτα.
Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε: «Είμαι κάθετη πως δεν έχει ηλικία ο έρωτας. Δεν φτάνει όμως που δεν έχει ηλικία ο έρωτας, επαναλαμβάνει και τα ίδια συμπτώματα. Παρ' όλη την πείρα και την άμυνα που έχεις βάλει. Βλέπεις ότι σε όλες τις ηλικίες εκδηλώνεται με τις ίδιες φοβίες, τις ίδιες βλακείες και είναι πολύ χαριτωμένο να το συνειδητοποιείς αυτό».
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Ανατροπή με τη δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα - Η νύφη της ομολόγησε το έγκλημα
Ο καθηγητής Χρούσος στον Δανίκα: «Είμαστε φτιαγμένοι να ζούμε 132 χρόνια αλλά δεν τα καταφέρνουμε λόγω στρες»
Μαρινάκης: Στη σελίδα 212 στην «Ιθάκη» ο Τσίπρας γράφει για τη... Ρίγα της Εσθονίας!
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα