Πέμη Ζούνη: Είμαι κάθετη πως ο έρωτας δεν έχει ηλικία

Ο έρωτας έρχεται σε βαράει σε όποια εποχή κι αν είσαι, σχολίασε η ηθοποιός

Ιωάννα Μαρίνου
Τον έρωτα σε σχέση με την ηλικία σχολίασε η Πέμη Ζούνη, επισημαίνοντας ότι μπορεί να εκδηλωθεί με την ίδια ένταση σε κάθε φάση της ζωής ενός ανθρώπου.

Η ηθοποιός τόνισε μέσα από τη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Breakfast@Star», η οποία προβλήθηκε την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, ότι η εμπειρία και η ηλικία δεν μπορούν να προφυλάξουν το άτομο από το να βιώσει ξανά στη ζωή του τον έρωτα.

Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε: «Είμαι κάθετη πως δεν έχει ηλικία ο έρωτας. Δεν φτάνει όμως που δεν έχει ηλικία ο έρωτας, επαναλαμβάνει και τα ίδια συμπτώματα. Παρ' όλη την πείρα και την άμυνα που έχεις βάλει. Βλέπεις ότι σε όλες τις ηλικίες εκδηλώνεται με τις ίδιες φοβίες, τις ίδιες βλακείες και είναι πολύ χαριτωμένο να το συνειδητοποιείς αυτό».

Δείτε το βίντεο

Στη συνέχεια, η ηθοποιός ανέφερε: «Ο έρωτας έρχεται σε βαράει σε όποια εποχή κι αν είσαι, απλώς με διαφορετικό κοστούμι και με διαφορετικό μέσο επικοινωνίας. Το βλέπω δηλαδή αυτό και στους νέους ανθρώπους».

Ιωάννα Μαρίνου
