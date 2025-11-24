Ο Άαρον Πολ εγκατέλειψε το Λος Άντζελες και μετακόμισε στο Παρίσι μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές
Ο Άαρον Πολ εγκατέλειψε το Λος Άντζελες και μετακόμισε στο Παρίσι μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές

Ο ηθοποιός του «Breaking Bad» αποφάσισε μαζί με την οικογένειά του να κάνουν μια νέα αρχή

Ιωάννα Μαρίνου
Το Λος Άντζελες εγκατέλειψε ο Άαρον Πολ μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή, παίρνοντας την απόφαση να μετακομίσει στο Παρίσι με την οικογένειά του.

Ο ηθοποιός του «Breaking Bad» αποκάλυψε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του, Λόρεν αποφάσισαν να φύγουν οριστικά από το Χόλιγουντ, επηρεασμένοι από την καταστροφή. «Όταν ξέσπασαν οι πυρκαγιές στο Λος Άντζελες, καταλάβαμε ότι είχαμε τελειώσει με το Λος Άντζελες, οπότε πουλήσαμε το σπίτι μας και μετακομίσαμε στο Παρίσι», δήλωσε στην «Daily Mail».

Όπως εξήγησε ο Πολ, η μετακόμιση σχετιζόταν και με την ανάγκη απομάκρυνσης από τους έντονους ρυθμούς, αλλά και με την επιθυμία τους να προσφέρουν στα παιδιά τους μια διαφορετική ζωή. «Πάντα θέλαμε να ζήσουμε μέσα σε μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Το Παρίσι είναι υπέροχο», είπε, παραδεχόμενος ότι γνωρίζει μόνο βασικές λέξεις στα γαλλικά.

Ο Άαρον Πολ είχε κάνει πρόταση γάμου στη Λόρεν στο Παρίσι το 2012, ενώ έναν χρόνο αργότερα παντρεύτηκαν στο Μαλιμπού. Τον Ιούλιο, το ζευγάρι έθεσε προς πώληση την έπαυλή του στο Λος Φέλιζ.

Η οικογένεια Πολ προστίθεται στη λίστα διασήμων που επηρεάστηκαν από τις πυρκαγιές που κατέστρεψαν πολλές γειτονιές του Λος Άντζελες. Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι Πάρις Χίλτον, Χάιντι Κλουμ, Αννα Φάρις, Μάιλς Τέλερ και Άντονι Χόπκινς.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

Ιωάννα Μαρίνου
