Λίαμ Πέιν: Η πρώην αρραβωνιαστικιά του σχεδιάζει να κάνει ντοκιμαντέρ για τη σχέση τους
Θα είναι τρομερά οδυνηρό για την οικογένειά του, ανέφερε πηγή για τα σχέδια της Μάγια Χένρι
Ντοκιμαντέρ για τη σχέση τους φέρεται να ετοιμάζει η πρώην αρραβωνιαστικιά του Λίαμ Πέιν, Μάγια Χένρι, έναν χρόνο μετά τον τραγικό θάνατο του τραγουδιστή από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου τον Οκτώβριο του 2024. Το πρώην μέλος των One Direction και το μοντέλο ήταν ζευγάρι για τρία χρόνια μέχρι τη διάλυση του αρραβώνα τους το 2022.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun, η Χένρι συνεργάζεται με το HBO και μια ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής για το πρότζεκτ. Ωστόσο, υπάρχει ανησυχία ότι η ταινία μπορεί να πληγώσει την οικογένειά του που ακόμη πενθεί.
Μια πηγή είπε στη Sun: «Αυτό το ντοκιμαντέρ θα είναι τρομερά οδυνηρό για την οικογένεια του Λίαμ, η οποία παλεύει με μια αδιανόητη απώλεια. Υπάρχει επίσης ανησυχία στον χώρο ότι θα είναι μονόπλευρο. Φυσικά, ο Λίαμ δεν είναι εδώ για να δώσει τη δική του πλευρά της ιστορίας ή τη δική του εκδοχή των γεγονότων. Όλο αυτό απλώς μοιάζει απίστευτα λυπηρό».
Εκτιμάται ότι η ταινία θα αποτυπώσει τη σχέση τους και θα αναφερθεί στην «επίθεση» που δέχτηκε εκείνη από θαυμαστές των One Direction, όταν άρχισαν να βγαίνουν.
Τον περασμένο Φεβρουάριο, η Μάγια Χένρι μίλησε για πρώτη φορά για τον πρώην σύντροφό της, τέσσερις μήνες μετά τον θάνατό του, σε μια συνέντευξη στην οποία υποστήριξε ότι εκείνος έκανε χρήση ηρωίνης και έστελνε μηνύματα με σεξουαλικό περιεχόμενο σε θαυμάστριές του.
Το μοντέλο είχε πει τότε ότι αγαπούσε τον Λίαμ πάρα πολύ, αλλά εκείνος ήταν αγνώριστο» όταν ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών και ότι η ίδια έμπαινε σε «μη ασφαλείς και επιβλαβείς καταστάσεις» όσο εκείνος πάλευε με τον εθισμό.
Μιλώντας στο περιοδικό Rolling Stone, είχε πει: «Αρχικά, ήταν η χρήση ναρκωτικών και οι εθισμοί που μας διέλυσαν. Όποιος έχει υπάρξει με έναν εθισμένο καταλαβαίνει πόσο δύσκολο είναι αυτό. Παρότι τον αγαπούσα βαθιά, έκανε πράγματα που με πλήγωσαν με τρόπους που ποτέ δεν θα καταλάβω πλήρως και συνέχισε να με πληγώνει χρόνια μετά τον χωρισμό μας».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, είχε εξομολογηθεί: «Ήξερα ότι υπήρχαν πλευρές του εαυτού του με τις οποίες πάλευε — πλευρές της ταυτότητάς του που δεν ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει πλήρως, ακόμη και μέσα στη σχέση μας».
