«Η καριέρα μου τελείωσε»: Ο Κοργιαλάς ειρωνεύεται που το τραγούδι του «Μια φορά» συνδέθηκε με το κόμμα Καρυστιανού
«Η καριέρα μου τελείωσε»: Ο Κοργιαλάς ειρωνεύεται που το τραγούδι του «Μια φορά» συνδέθηκε με το κόμμα Καρυστιανού
Το τραγούδι «Μια φορά» αποτελεί δημιουργία σε στίχους και μουσική του Δημήτρη Κοργιαλά - Το είχε ερμηνεύσει μαζί με την Κατερίνα Μουτσάτσου η οποία ήταν η έκπληξη της Μαρίας Καρυστιανού στην παρουσίαση του κόμματός της
Αντέδρασε ο Δημήτρης Κοργιαλάς που το τραγούδι του «Μια φορά», το οποίο είχε ερμηνεύσει μαζί με την Κατερίνα Μουτσάτσου συνδέθηκε με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.
Ο δημιουργός, προχώρησε σε ανάρτηση με την οποία σημείωσε πως η καριέρα του... τελείωσε αλλά δεν τον πειράζει αφού, δεν τον χαλάει να γίνει ψαράς.
«Ξύπνησα, έφτιαξα καφέ, άνοιξα και τον υπολογιστή να δω τα νέα και διαπίστωσα ότι όσο δούλευα το βράδυ η καριέρα μου είχε τελειώσει……. δε πειράζει….. ψαράς….. ΨΑΡΑΣ!!!!!! Δε με χαλάει!!! Καλημέρα σας!!!!» έγραψε στην ανάρτησή του ο Δημήτρης Κοργιαλάς και την συνόδευσε με βίντεο από τη χθεσινοβραδινή παρουσίαση του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού
Συγκεκριμένα, επέλεξε να δημοσιεύσει το σημείο εκείνο που ακούγεται το τραγούδι το οποίο έχει εμπνευστεί και έχει δημιουργήσει εκείνος, το «Μια φορά».
Υπενθυμίζεται, πως η Κατερίνα Μουτσάτσου ήταν το πρόσωπο-έκπληξη το οποίο είχε προϊδεάσει η Μαρία Καρυστιανού πως θα βρίσκεται στο πλευρό της.
Η ηθοποιός, απηύθυνε χαιρετισμό στα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού αφού την υποδέχθηκε στην σκηνή ο δημοσιογράφος, Θανάσης Αυγερινός προβάλλοντας το βίντεο της ηθοποιού από το μακρινό 2012 το οποίο είχε γίνει viral γιατί τόνιζε μεταξύ άλλων: «Με λέτε Greek αλλά είναι Ελληνίδα. Όχι Greek, Ελληνίδα».
Στο άκουσμα του ονόματος της Κατερίνας Μουτσάτσου το κοινό στο «Ολύμπιον» ξέσπασε σε χειροκροτήματα και εκείνη, με φωνή τρεμάμενη είπε πως δεν έχει προετοιμαστεί για να μιλήσει αλλά δήλωσε χαρακτηριστικά «προετοιμαζόμουν επί 12 χρόνια για τη σημερινή ημέρα».
Αναφερόμενη στο βίντεο του 2012 σημείωσε πως το είχε κάνει σε μία δύσκολη εποχή για την Ελλάδα, ενώ χαιρέτισε όλους τους Έλληνες και ελληνορθόδοξους σε όλο τον κόσμο, από την Ουκρανία, μέχρι τη Συρία.
Ο δημιουργός, προχώρησε σε ανάρτηση με την οποία σημείωσε πως η καριέρα του... τελείωσε αλλά δεν τον πειράζει αφού, δεν τον χαλάει να γίνει ψαράς.
«Ξύπνησα, έφτιαξα καφέ, άνοιξα και τον υπολογιστή να δω τα νέα και διαπίστωσα ότι όσο δούλευα το βράδυ η καριέρα μου είχε τελειώσει……. δε πειράζει….. ψαράς….. ΨΑΡΑΣ!!!!!! Δε με χαλάει!!! Καλημέρα σας!!!!» έγραψε στην ανάρτησή του ο Δημήτρης Κοργιαλάς και την συνόδευσε με βίντεο από τη χθεσινοβραδινή παρουσίαση του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού
Συγκεκριμένα, επέλεξε να δημοσιεύσει το σημείο εκείνο που ακούγεται το τραγούδι το οποίο έχει εμπνευστεί και έχει δημιουργήσει εκείνος, το «Μια φορά».
Υπενθυμίζεται, πως η Κατερίνα Μουτσάτσου ήταν το πρόσωπο-έκπληξη το οποίο είχε προϊδεάσει η Μαρία Καρυστιανού πως θα βρίσκεται στο πλευρό της.
Η ηθοποιός, απηύθυνε χαιρετισμό στα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού αφού την υποδέχθηκε στην σκηνή ο δημοσιογράφος, Θανάσης Αυγερινός προβάλλοντας το βίντεο της ηθοποιού από το μακρινό 2012 το οποίο είχε γίνει viral γιατί τόνιζε μεταξύ άλλων: «Με λέτε Greek αλλά είναι Ελληνίδα. Όχι Greek, Ελληνίδα».
Στο άκουσμα του ονόματος της Κατερίνας Μουτσάτσου το κοινό στο «Ολύμπιον» ξέσπασε σε χειροκροτήματα και εκείνη, με φωνή τρεμάμενη είπε πως δεν έχει προετοιμαστεί για να μιλήσει αλλά δήλωσε χαρακτηριστικά «προετοιμαζόμουν επί 12 χρόνια για τη σημερινή ημέρα».
Αναφερόμενη στο βίντεο του 2012 σημείωσε πως το είχε κάνει σε μία δύσκολη εποχή για την Ελλάδα, ενώ χαιρέτισε όλους τους Έλληνες και ελληνορθόδοξους σε όλο τον κόσμο, από την Ουκρανία, μέχρι τη Συρία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα