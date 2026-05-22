Σέρτζιο Σκαριόλο: Για πρώτη φορά σε τελικό Euroleague ο πολύπειρος Ιταλός κόουτς
Σέρτζιο Σκαριόλο Ρεάλ Μαδρίτης Ολυμπιακός Euroleague Final 4 Athens 2026

Τον Ολυμπιακό θα αντιμετωπίσει ο Σκαριόλο στον πρώτο του τελικό, ο οποίος παρότι έχει να δείξει πολλές επιτυχίες με την εθνική Ισπανίας, σε συλλογικό επίπεδο δεν έχει πετύχει ανάλογα πράγματα

Τη Ρεάλ έβγαλε νικήτρια η ισπανική μονομαχία στον δεύτερο ημιτελικό του EuroLeague Final Four 2026.

Οι Μαδριλένοι πέταξαν εκτός τη μεγάλη έκπληξη της φετινής διοργάνωσης, Βαλένθια, και το βράδυ της Κυριακής (24/05, 21:00) θα παλέψουν για το 12ο τρόπαιό τους στον κορυφαίο μπασκετικό θεσμό της Ευρώπης.

Την ίδια στιγμή, η ιστορία της 22ης συμμετοχής της Βασίλισσας σε τελικό γράφεται με ένα Ιταλό στον πάγκο της, ο οποίος αν και έμπειρος στον χώρο είναι πρωτάρης σε τελικό.

Ο λόγος για τον Σέρτζιο Σκαριόλο, ο οποίος αν και έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους στην πλούσια καριέρα του σε Ευρώπη, δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε τελικό EuroLeague.

Επομένως, αυτή θα είναι η πρώτη φορά για τον 65χρονο τεχνικό.
