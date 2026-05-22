Σέρτζιο Σκαριόλο: Για πρώτη φορά σε τελικό Euroleague ο πολύπειρος Ιταλός κόουτς
Σέρτζιο Σκαριόλο: Για πρώτη φορά σε τελικό Euroleague ο πολύπειρος Ιταλός κόουτς
Τον Ολυμπιακό θα αντιμετωπίσει ο Σκαριόλο στον πρώτο του τελικό, ο οποίος παρότι έχει να δείξει πολλές επιτυχίες με την εθνική Ισπανίας, σε συλλογικό επίπεδο δεν έχει πετύχει ανάλογα πράγματα
Τη Ρεάλ έβγαλε νικήτρια η ισπανική μονομαχία στον δεύτερο ημιτελικό του EuroLeague Final Four 2026.
Οι Μαδριλένοι πέταξαν εκτός τη μεγάλη έκπληξη της φετινής διοργάνωσης, Βαλένθια, και το βράδυ της Κυριακής (24/05, 21:00) θα παλέψουν για το 12ο τρόπαιό τους στον κορυφαίο μπασκετικό θεσμό της Ευρώπης.
Την ίδια στιγμή, η ιστορία της 22ης συμμετοχής της Βασίλισσας σε τελικό γράφεται με ένα Ιταλό στον πάγκο της, ο οποίος αν και έμπειρος στον χώρο είναι πρωτάρης σε τελικό.
Ο λόγος για τον Σέρτζιο Σκαριόλο, ο οποίος αν και έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους στην πλούσια καριέρα του σε Ευρώπη, δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε τελικό EuroLeague.
Επομένως, αυτή θα είναι η πρώτη φορά για τον 65χρονο τεχνικό.
Οι Μαδριλένοι πέταξαν εκτός τη μεγάλη έκπληξη της φετινής διοργάνωσης, Βαλένθια, και το βράδυ της Κυριακής (24/05, 21:00) θα παλέψουν για το 12ο τρόπαιό τους στον κορυφαίο μπασκετικό θεσμό της Ευρώπης.
Την ίδια στιγμή, η ιστορία της 22ης συμμετοχής της Βασίλισσας σε τελικό γράφεται με ένα Ιταλό στον πάγκο της, ο οποίος αν και έμπειρος στον χώρο είναι πρωτάρης σε τελικό.
Ο λόγος για τον Σέρτζιο Σκαριόλο, ο οποίος αν και έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους στην πλούσια καριέρα του σε Ευρώπη, δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε τελικό EuroLeague.
Επομένως, αυτή θα είναι η πρώτη φορά για τον 65χρονο τεχνικό.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα