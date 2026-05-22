Δεύτερο ρεκόρ για τον Dow Jones: Το μεγαλύτερο ανοδικό σερί για τη Wall Street από το 2023
Εννέα εβδομάδες κερδών συμπλήρωσε ο S&P 500 και επτά αντιστοίχως ο Nasdaq - Οι επενδυτές συνεχίζουν να σταθμίζουν πληθωρισμό, επιτόκια Fed, το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και τις ελπίδες για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
Οι προσδοκίες για μια συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν που θα μπορούσε να μετατρέψει την εύθραυστη εκεχειρία σε μόνιμη ειρήνη τροφοδότησαν το κλίμα αισιοδοξίας στη Wall Street, οδηγώντας τις μετοχές προς το μεγαλύτερο σερί εβδομαδιαίων κερδών από το 2023.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 294 μονάδες ή 0,58% φτάνοντας σε νέο υψηλό για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση στις 50.579 μονάδες, ο S&P 500 πρόσθεσε 0,37% στις 7.473 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε άνοδο ύψους 0,19% στις 26.343 μονάδες.
Έπειτα από ένα ράλι ύψους 18% από τα χαμηλά που είχαν προκαλέσει οι φόβοι γύρω από τον πόλεμο, ο S&P 500 συμπλήρωσε την όγδοη συνεχόμενη εβδομάδα ανόδου, που είναι το μεγαλύτερο σερί από τον Δεκέμβριο του 2023. Για την εβδομάδα κέρδισε περίπου 1%, με τον Nasdaq να έχει προσθέσει αντιστοίχως περίπου 0,5% που συνιστά την έβδομη συνεχόμενη εβδομάδα ανόδου. Μέγας κερδισμένος για το πενθήμερο ο Dow Jones με κέρδη 2,3% και την τρίτη θετική εβδομάδα μέσα στις τελευταίες τέσσερις.
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις των διετών αμερικανικών ομολόγων έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα από τον Φεβρουάριο του 2025, καθώς ο διοικητής της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, υποστήριξε ότι η επόμενη κίνηση της Fed θα μπορούσε εξίσου πιθανό να είναι αύξηση επιτοκίων όσο και μείωση. Την ίδια ώρα η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στο 4,55% και του 30ετούς στο 5,06%.
Οι αγορές χρήματος αποτιμούν πλέον πλήρως μία αύξηση επιτοκίων μέσα στο 2026.
«Οι τελευταίες δηλώσεις του Γουόλερ επιβεβαιώνουν τη στροφή της Fed προς πιο επιθετική στάση», σχολίασε ο Κρίσνα Γκούχα της Evercore. «Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η πραγματική του στάση πολιτικής δεν ήταν τόσο επιθετική όσο ο τόνος των δηλώσεών του, καθώς ο Γουόλερ ξεκαθάρισε ότι προς το παρόν προτιμά να περιμένει».
«Η πολιτική της Fed ίσως έχει πλέον υπερ-ασφαλιστεί απέναντι στους κινδύνους της αγοράς εργασίας και οι προοπτικές νέων αυξήσεων επιτοκίων μπορούν να ερμηνευθούν ως μια συνετή αντιστροφή αυτής της προστασίας», ανέφερε από την πλευρά του ο επικεφαλής οικονομολόγος της Deutsche Bank για τις ΗΠΑ, Μάθιου Λουτσέτι.
Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ τόνισε, κατά την ορκωμοσία του νέου προέδρου της Fed νωρίτερα, ότι θέλει ο Κέβιν Γουόρς, να λειτουργεί ανεξάρτητα, επιχειρώντας να περιορίσει τις ανησυχίες των επενδυτών ότι θα ασκήσει πολιτικές πιέσεις στη νομισματική πολιτική. Όμως, πολλοί αναλυτές διατηρούν επιφυλάξεις δεδομένων των πιέσεων που είχε προσπαθήσει να ασκήσει προς το συμβούλιο ο Τραμπ, την τελευταία χρονιά.
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών συνέχισαν να βρίσκονται και οι εξελίξεις στο κρίσιμο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, με επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ και την πορεία των ενεργειακών τιμών.
Σχεδόν τρεις μήνες μετά την έναρξη της σύγκρουσης, το Ιράν εξετάζει την τελευταία πρόταση που υπέβαλαν οι ΗΠΑ. Ο αρχηγός του στρατού του Pakistan, που θεωρείται βασικός διαμεσολαβητής ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, έφτασε στην ιρανική πρωτεύουσα, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι υπάρχει «μικρή πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις.
Ωστόσο, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν μετέδωσε, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, ότι η Τεχεράνη δεν βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τις ΗΠΑ και ότι η συνάντηση με τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού δεν αποτελεί ένδειξη άμεσης συμφωνίας. Όπως ανέφερε, η προτεραιότητα παραμένει ο τερματισμός του πολέμου.
Οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται σε αδιέξοδο από τότε που συμφώνησαν σε εκεχειρία τον Απρίλιο, αλλά όσο δεν καταλήγουν σε τελική συμφωνία, οι πετρελαϊκές τιμές θα παραμένουν στα ύψη. Την Παρασκευή παρουσίασαν νέα μικρή αύξηση με το Brent να «κλείνει» στα 103,54 δολάρια και το αμερικανικό WTI στα 96,60 δολάρια το βαρέλι.
Στο μακροοικονομικό μέτωπο, η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ υποχώρησε σε νέο ιστορικό χαμηλό. Ο δείκτης του University of Michigan διαμορφώθηκε στις 44,8 μονάδες τον Μάιο από 49,8 τον Απρίλιο.
«Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών υποχώρησε για τρίτο συνεχόμενο μήνα καθώς οι διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζουν να αυξάνουν τις τιμές καυσίμων», υποστήριξε η διευθύντρια της έρευνας, Τζοάν Χσου.
Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό ενός έτους αυξήθηκαν στο 4,8% από 4,7%, ενώ οι μακροπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες ανέβηκαν στο 3,9% από 3,5%.
Σε επίπεδο εταιρικών εξελίξεων, η Uber εξετάζει σενάρια πλήρους εξαγοράς της Delivery Hero, σε μια κίνηση που θα ενίσχυε τη θέση της απέναντι στη DoorDash στις αγορές εκτός ΗΠΑ.
Η Zoom Communications προέβλεψε ισχυρότερη αύξηση πωλήσεων από ό,τι ανέμενε η αγορά και δήλωσε ότι οι πελάτες πληρώνουν πλέον περισσότερο για τη διευρυμένη γκάμα προϊόντων γραφείου που προσφέρει. Τα στοιχεία έδωσαν ώθηση στη μετοχή της, όπως και στη μετοχή της Workday, λόγω ισχυρών επιδόσεων τριμήνου.
Άλμα και για την Estee Lauder μετά την ανακοίνωση ότι οι συζητήσεις συγχώνευσης με την ισπανική Puig τερματίστηκαν οριστικά, ενώ στις κερδισμένες βρέθηκε η μετοχή της IMAX κατέγραψε άνοδο μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης και έχει ήδη προσεγγίσει εταιρείες του χώρου της ψυχαγωγίας ως πιθανούς αγοραστές.
Στον αντίποδα, η μετοχή της Reddit υποχώρησε περίπου 8% την Παρασκευή, καθώς ενισχύθηκαν οι ανησυχίες ότι η νέα εφαρμογή της Meta με την ονομασία Forum θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν εναλλακτικό χώρο διαδικτυακών κοινοτήτων και δημόσιων συζητήσεων.
Η Nvidia κινήθηκε πτωτικά παρότι ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της αγοράς, με αρκετούς επενδυτές να ανησυχούν ότι η αποτίμηση άνω των 5 τρισ. δολαρίων έχει φτάσει σε υπερβολικά επίπεδα και ότι σχεδόν όλα τα θετικά νέα έχουν ήδη αποτιμηθεί στη μετοχή.
Στις χαμένες επίσης η Take-Two Interactive, παρά τα καλύτερα των εκτιμήσεων στοιχεία, διατηρώντας τον προγραμματισμό για την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου Grand Theft Auto VI στις 19 Νοεμβρίου, καθώς και η Dollar Tree, με την αγορά να φοβάται ότι η ενεργειακή κρίση και η κάμψη της κατανάλωσης θα περιορίσουν τα περιθώρια κέρδους των αμερικανικών discounters τους επόμενους μήνες.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
