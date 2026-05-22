Ζενεβιέβ Μαζαρί: Η Μπέττυ Μαγγίρα είναι σαν να ήταν πάντα στην ομάδα μας στο GNTM
Εγώ δεν την ήξερα και με έχει εκπλήξει, είπε η creative director για την ηθοποιό και νέο μέλος της κριτικής επιτροπής
Με τα γυρίσματα για τον νέο κύκλο του GNTM να έχουν μόλις ξεκινήσει, η Ζενεβιέβ Μαζαρί αναφέρθηκε στην Μπέττυ Μαγγίρα. Η ηθοποιός είχε κάνει μία guest εμφάνιση σε παλαιότερο επεισόδιο και πλέον θα συμμετέχει στο τηλεοπτικό πρόγραμμα ως μέλος της κριτικής επιτροπής. Για την creative director η Μπέττυ Μαγγίρα εντάχθηκε στην ομάδα με τέτοια φυσικότητα σαν να ήταν πάντα μέρος της.
Η Ζενεβιέβ Μαζαρί έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», το πρωί της Παρασκευής 22 Μαΐου, και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για τη νέα κριτή στον τηλεοπτικό διαγωνισμό μοντέλων. Ωστόσο, δεν θέλησε να απαντήσει σε ερώτηση για το αν ο κύκλος θα περιλαμβάνει περισσότερα επεισόδια από τον προηγούμενο.
«Η Μπέττυ είναι σαν να ήταν πάντα στην ομάδα μας. Εγώ δεν την ήξερα και με έχει εκπλήξει. Έχει αμεσότητα στον τρόπο που χειρίζεται τα παιδιά. Εγώ μπορώ να σου πω ότι ολοκλήρωσα τα γυρίσματα του First Dates και βρίσκομαι στον αστερισμό του GNTM. Δεν με ενδιαφέρει ούτε πότε θα παίξουν, ούτε μέχρι πότε θα παίξουν. Εγώ κοιτάω το πρόγραμμά μου», είπε χαρακτηριστικά.
