Κατερίνα Βρανά: Είναι υπέροχο να βλέπεις τις αντιδράσεις του κόσμου όταν γνωρίζει τον Ακύλα, η Eurovision ήταν μόνο η αρχή
Είναι σαν να έχει διασταυρώσει τον Μικρό Πρίγκιπα με ένα υπερκινητικό τιγράκι, σχολίασε η stand-up comedian
Στις αντιδράσεις που δέχεται ο Ακύλας από τον κόσμο όταν τον συναντά από κοντά, αναφέρθηκε η Κατερίνα Βρανά, τονίζοντας ότι η Eurovision αποτελεί μόνο την αρχή της καριέρας του.
Η stand-up comedian δημοσίευσε την Παρασκευή 22 Μαΐου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μία κοινή φωτογραφία της με τον καλλιτέχνη, εκφράζοντας την ανυπομονησία της για τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.
Πιο αναλυτικά, η Κατερίνα Βρανά σημείωσε μέσω της λεζάντας της ανάρτησής της, πως ο Ακύλας δέχεται αμέσως αγάπη από τον κόσμο και πρόσθεσε ότι βλέποντάς τον, της θυμίζει τον Μικρό Πρίγκιπα σε συνδυασμό με ένα «υπερκινητικό τιγράκι» όπως έγραψε: «Είναι υπέροχο να βλέπεις τις αντιδράσεις του κόσμου όταν γνωρίζουν τον Ακύλα από κοντά. Άμεση αγάπη. Από κοντά, συνδυάζει μία απίστευτα ζωντανή ενέργεια με μια γλυκύτητα που είναι σαν να έχει διασταυρώσει τον Μικρό Πρίγκιπα με ένα υπερκινητικό τιγράκι. Περιμένω πως και πως να δω τα επόμενα βήματά του, καθώς η Eurovision ήταν μόνο η αρχή».
Η Κατερίνα Βρανά αποτέλεσε φέτος κομμάτι της Eurovision στην Ελλάδα, καθώς συμμετείχε στην παρουσίαση του «Sing for Greece» από το οποίο ο Ακύλας αναδείχτηκε νικητής για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision, ενώ έλαβε μέρος και στις εκπομπές σχολιασμού της ΕΡΤ την ημέρα των ημιτελικών και του μεγάλου τελικού του μουσικού διαγωνισμού.
