Χεζόνια: Τα συγχαρητήρια ανήκουν στον κόουτς Σκαριόλο, στην αρχή της σεζόν δεν ξέραμε τι να κάνουμε
Ο Μάριο Χεζόνια αποθέωσε τον Σέρτζιο Σκαριόλο μετά την πρόκριση της Ρεάλ στον τελικό της Euroleague
Λίγο μετά την πρόκριση της Ρεάλ στον τελικό της Euroleague (105-90 επί της Βαλένθια) ο Μάριο Χεζόνια σχολίασε το παιχνίδι αλλά και την επίδραση του κόουτς Σκαρλιόλο.
Οι δηλώσεις του Μάριο Χεζόνια
«Είχαμε επιθετικό ρυθμό, είχαμε προπονηθεί καλά στις λεπτομέρειες, αλλά δυστυχώς άλλος ένας σέντερ μας τραυματίστηκε. Ήμουν εκεί για την ομάδα, αλλά όχι μόνος μου, ο Ντεκ ήταν πολεμιστής, ο Λάιλς ήταν επίσης μαζί μας, κάναμε ένα βήμα παραπάνω στις λεπτομέρειες. Ο κόουτς Σκαριόλο παίρνει τα εύσημα, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο κοιταζόμασταν και δεν ξέραμε τι να κάνουμε, αλλά είναι ένας σοβαρός κόουτς, με μεγάλη ιστορία, προσαρμόζεται και έχει την ικανότητα να διαβάσει τι γίνεται μέσα στο παιχνίδι».
