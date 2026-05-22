Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Στη δημοσιότητα το βίντεο από τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια
Βίντεο από κάμερα περιπολικού που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη σύλληψη της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για οδήγηση υπό την επήρεια, αποκαλύπτει νέα στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά της κατά τη διάρκεια του ελέγχου που έγινε τον Μάρτιο στην Καλιφόρνια.
Σύμφωνα με το υλικό, η ποπ σταρ φέρεται να μιλούσε «χωρίς συνοχή» και να εμφάνιζε «έντονες εναλλαγές διάθεσης» όταν οι αστυνομικοί την σταμάτησαν για έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια συνδυασμού αλκοόλ και ουσιών κοντά στο σπίτι της, υποστηρίζοντας η ίδια πως είχε καταναλώσει μόνο ένα κοκτέιλ αρκετές ώρες νωρίτερα. Όπως αναφέρεται, η Σπίαρς προσκάλεσε τους αστυνομικούς στο σπίτι της για να τους προσφέρει φαγητό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα μπορούσα να πιω τέσσερα μπουκάλια κρασί και να σας φροντίσω. Είμαι ένας άγγελος», ενώ υποστήριξε ότι η κατάσταση μέθης της ήταν «μηδέν» σε κλίμακα από το 10.
Η έκθεση της αστυνομίας σημειώνει ότι η τραγουδίστρια υποβλήθηκε σε δύο αλκοτέστ με αποτελέσματα κάτω από το νόμιμο όριο στην Καλιφόρνια, ωστόσο αξιολόγηση για χρήση ουσιών έδειξε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια διεγερτικής ουσίας.
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, καταγράφεται ότι στην τσάντα της βρέθηκε φάρμακο που δεν της είχε συνταγογραφηθεί, ενώ η ίδια ανέφερε πως λαμβάνει συγκεκριμένη αγωγή για επιληψία και «εναλλαγές διάθεσης», και χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο χάπι για να παραμένει «ανεβασμένη».
Σύμφωνα με το υλικό, κατά τη διάρκεια της σύλληψης η συμπεριφορά της μεταβαλλόταν από επιθετική και έντονη σε πιο συνεργάσιμη, ενώ κάποια στιγμή μιλούσε με βρετανική προφορά και αργότερα ξέσπασε σε κλάματα μέσα στο περιπολικό, κατηγορώντας τους αστυνομικούς ότι ήταν «κακοί» και ότι «ψεύδονται».
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δήλωσε ένοχη στην υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια και της επιβλήθηκαν 12 μήνες επιτήρησης από το Ανώτερο Δικαστήριο της κομητείας Βεντούρα. Η 44χρονη ποπ σταρ δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως ενώπιον δικαστή, αλλά δήλωσε ένοχη μέσω του δικηγόρου της, Μάικλ Α. Γκολντστάιν. Καθώς πρόκειται για πλημμεληματική κατηγορία, η διάσημη τραγουδίστρια δεν ήταν υποχρεωμένη να παραστεί και ο δικηγόρος της μπορούσε να εμφανιστεί εκ μέρους της.
@people
#BritneySpears spoke “nonsensically” and appeared to have “drastic mood swings” when she was arrested in March for driving under the influence, according to a newly released arrest report and video. A bottle of unprescribed Adderall was found during the arrest, and Spears admitted to taking medications for mood swings, according to an arrest report. Tap the link in bio for the full story.♬ original sound - People Magazine
WATCH: Britney Spears dashcam shows cops cuffing her after failing sobriety test 🎥— TMZ (@TMZ) May 21, 2026
