Ο Ρίκι Μάρτιν δέχτηκε επίθεση με δακρυγόνο σε συναυλία του: Η εμφάνιση συνεχίστηκε μετά από προσωρινή διακοπή
Ο τραγουδιστής επέστρεψε στη σκηνή μετά την παρέμβαση των Αρχών
Αναστάτωση προκλήθηκε σε συναυλία του Ρίκι Μάρτιν στο Μαυροβούνιο, όταν άτομο από το κοινό εκτόξευσε δακρυγόνο προς τη σκηνή, με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της εμφάνισής του και την απομάκρυνση θεατών από τον χώρο.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην Πλατεία Ανεξαρτησίας στην Ποντγκόριτσα, όπου ο 54χρονος καλλιτέχνης εμφανιζόταν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας του «Ricky Martin Live». Σύμφωνα με ανακοίνωση της υπεύθυνης δημοσίων σχέσεών του, Ροντίνε Αλκαλά, το δακρυγόνο εκτοξεύτηκε προς τη σκηνή κατά τη διάρκεια της συναυλίας, προκαλώντας πανικό και αναγκάζοντας το κοινό να απομακρυνθεί προσωρινά από το σημείο.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Κατά τη διάρκεια της αποψινής συναυλίας του Ρίκι Μάρτιν στο Μαυροβούνιο, όπου ο καλλιτέχνης ξεκινούσε το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας του “Ricky Martin Live”, ένα άτομο εκτόξευσε δακρυγόνο προς τη σκηνή, προκαλώντας αιφνίδια διακοπή της συναυλίας, ενώ οι παρευρισκόμενοι απομακρύνθηκαν από τον χώρο και έλαβαν βοήθεια».
Στη συνέχεια διευκρινίζεται ότι, για λόγους ασφαλείας ο τραγουδιστής και η ομάδα του αποχώρησαν άμεσα από τη σκηνή, έως ότου οι τοπικές Αρχές διαπιστώσουν ότι η κατάσταση είχε τεθεί υπό έλεγχο. «Ως προληπτικό μέτρο, ο Ρίκι Μάρτιν και όλη η ομάδα του αποχώρησαν αμέσως από τη σκηνή, ενώ το προσωπικό ασφαλείας και οι τοπικές Αρχές εργάζονταν για να περιορίσουν το περιστατικό και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των παρευρισκομένων», σημειώνεται.
Παρά τις εισηγήσεις συνεργατών του να μη συνεχίσει τη συναυλία, ο καλλιτέχνης αποφάσισε να επιστρέψει στη σκηνή μόλις οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχε πλέον κίνδυνος για το κοινό. «Αν και μέλη της ομάδας του καλλιτέχνη συνέστησαν να μην συνεχιστεί η συναυλία, όταν οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι η κατάσταση είχε τεθεί υπό έλεγχο και ότι οι παρευρισκόμενοι μπορούσαν να επιστρέψουν με ασφάλεια, ο Ρίκι Μάρτιν αποφάσισε να συνεχίσει το live προκειμένου να τηρήσει τη δέσμευσή του απέναντι στους θαυμαστές του», προστίθεται στην ανακοίνωση. Σημειώνεται, ότι η ευρωπαϊκή περιοδεία του τραγουδιστή συνεχίζεται κανονικά με τις επόμενες προγραμματισμένες εμφανίσεις του.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ricky Martin ‘Safe’ After Montenegro Concert Is Interrupted by Tear Gas Sprayed Toward the Stagehttps://t.co/ssvzbKik6j— billboard (@billboard) May 22, 2026
