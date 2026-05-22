Κωνσταντίνος Αργυρός: Το πάρτι για τα 40ά του γενέθλια και οι διάσημοι καλεσμένοι
Ο τραγουδιστής γιόρτασε σε γνωστό μαγαζί της Αθήνας, έχοντας δίπλα του την οικογένειά του, τους φίλους και τους συνεργάτες του
Με ένα μεγάλο πάρτι σε γνωστό μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας γιόρτασε τα 40ά γενέθλιά του ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
Στο πλευρό του τραγουδιστή το βράδυ της Πέμπτης 21 Μαΐου βρέθηκαν η οικογένειά του, φίλοι και συνεργάτες του. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ονόματα από τον καλλιτεχνικό χώρο και όχι μόνο.
Ο Γιώργος Αρσενάκος, η Σήλια Κριθαριώτη, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, ο Ηλίας Μπόγδανος, η Τάνια Μπρεάζου, αλλά και η Πρέσβης των ΉΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ήταν μερικοί μόνο από αυτούς που τίμησαν με την παρουσία τους τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Από το πάρτι δεν έλειψε η εγκυμονούσα σύζυγός του, η Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία κατέφτασε στον χώρο, με ένα μακρύ μαύρο φόρεμα που αναδείκνυε τη φουσκωμένη της κοιλιά.
Φωτογραφίες: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Φωτογραφίες: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
