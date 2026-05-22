«Αδιανόητο!»: Κράζουν την Κλόε Καρντάσιαν που αφαίρεσε τα νύχια από τις γάτες της - «Το μετάνιωσα» λέει τώρα

Στο επίκεντρομετά την παραδοχή της ότι προχώρησε σε αφαίρεση νυχιών στις δύο γάτες της, μια επιλογή που η ίδια χαρακτήρισε λανθασμένη, δηλώνοντας πλέον μετανιωμένη.Η τηλεπερσόνα μιλώντας στο podcast της «Khloé in Wonderland», εξήγησε ότι δεν είχε γνώση της συγκεκριμένης πρακτικής όταν πήρε την απόφαση, τονίζοντας ότι θεωρεί πως είχε δεχτεί εσφαλμένες συμβουλές. Όπως είπε: «Με είχαν συμβουλέψει πολύ λανθασμένα για το να αφαιρέσω τα νύχια από τις γάτες μου. Δεν είχα ποτέ πριν γάτες, ούτε καν ήξερα ότι υπήρχε κάτι τέτοιο».εξαιρετικά σκληρήαδιανόητηΣε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η Καρντάσιαν εξέφρασε τη μεταμέλειά της για την επιλογή αυτή και τη συνέδεσε με τη συμπεριφορά των γατών της: «Νιώθω πραγματικά, πραγματικά άσχημα που ακολούθησα αυτή την κατεύθυνση. Νιώθω ότι γι’ αυτό οι γάτες μου είναι δυστυχισμένες και ότι αυτό έγινε εξαιτίας μου». Περιγράφοντας την καθημερινότητά τους, πρόσθεσε: «Οι γάτες μου φορούν AirTags. Δεν τους επιτρέπεται καν να πλησιάζουν την πόρτα. Φοβάμαι πάρα πολύ μήπως φύγουν, γιατί δεν έχουν τρόπο να αμυνθούν. Έχασαν τα εργαλεία προστασίας τους. Αυτό με στενοχωρεί».