Από τη Βαρκελώνη ξεκινά η περιοδεία του Bad Bunny στην Ευρώπη
O Πορτορικανός σούπερ σταρ Bad Bunny ξεκινά τη νύχτα της 22ας Μαΐου στη Βαρκελώνη, στην Ισπανία, την περιοδεία του στην Ευρώπη, στο πλαίσιο της οποίας το είδωλο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής θα ταξιδέψει σε διάφορες χώρες της Γηραιάς Ηπείρου έως τα τέλη Ιουλίου, για ένα σύνολο 29 προγραμματισμένων συναυλιών.
Ώρες πριν από το σόου, εκατοντάδες θαυμαστές είχαν ήδη συγκεντρωθεί περιμετρικά του ολυμπιακού σταδίου Montjuic, που θα υποδεχόταν τον διάσημο τραγουδιστή.
«Περιμένουμε ήδη εδώ δύο ώρες, όμως στην πραγματικότητα, πόσο καιρό περιμέναμε τον Bad Bunny εδώ στην Καταλονία, στη Βαρκελώνη;» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Αντριά Καπντεβίλα, ένας 22χρονος δημοσιογράφος.
«Έχει περάσει πολύς καιρός, οπότε δεν ξέρουμε αν θα το ξαναζήσουμε, δεν ξέρουμε αν θα το ξανακάνουμε. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι τη φορά που το βιώνεις, καθώς μπορεί να είναι η τελευταία, να το βιώνεις με τη μέγιστη ενέργεια, τη μέγιστη έκφραση συναισθημάτων», πρότεινε ο ίδιος.
Μέσα σε δέκα χρόνια, ο Bad Bunny, ηλικίας 32 ετών, οδήγησε το reggaeton και τη λατινική trap στην κορυφή της διεθνούς ποπ σκηνής, παραλαμβάνοντας τον περασμένο Φεβρουάριο το βραβείο Grammy για το άλμπουμ της χρονιάς, μια πρώτη για ένα άλμπουμ με ισπανικά τραγούδια.
Στην Ευρώπη, ο Bad Bunny θα δώσει δύο συναυλίες στη Βαρκελώνη, κατόπιν στη Λισαβόνα, πριν από δέκα συναυλίες στο στάδιο Metropolitano στη Μαδρίτη.
Κατόπιν θα πάει στη Γερμανία, την Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Σουηδία, την Πολωνία, την Ιταλία, προτού ολοκληρώσει την ευρωπαϊκή περιοδεία του τις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο, την 22α Ιουλίου.
Διστακτικός, στην αρχή της καριέρας του, στο να υιοθετήσει σαφείς πολιτικές θέσεις, ο Bad Bunny διαδραμάτισε έναν σημαντικό ρόλο στις διαδηλώσεις που συντάραξαν τη γενέτειρά του, το Πουέρτο Ρίκο το 2019, ως απάντηση στα σκάνδαλα που ενέπλεκαν τις αρχές της νήσου.
Τον Φεβρουάριο, κατά την τελετή απονομής των βραβείων Grammy, είχε ταχθεί υπέρ της «απομάκρυνσης» της αμερικανικής αστυνομίας Μετανάστευσης (ICE), αντιτιθέμενος σθεναρά στην πολιτική που ακολουθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Η παγκόσμια περιοδεία του, που ξεκίνησε τον Νοέμβριο, δεν περνάει επομένως από τις ΗΠΑ, μια συνειδητή επιλογή, προκειμένου, όπως ο ίδιος εξήγησε, να μην εκθέσει τους θαυμαστές του στον κίνδυνο πιθανών εφόδων της ICE.
