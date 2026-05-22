Δείτε βίντεο: Οι πρώτες εικόνες του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου της 17 Νοέμβρη μετά την αποφυλάκισή του

Οι πρώτες εικόνες του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου της 17 Νοέμβρη μετά την αποφυλάκισή του
Αποφυλακίστηκε χθες ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος ο αμετανόητος αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη που έσπειρε τον θάνατο σκοτώνοντας αθώους πολίτες.
Μετά από 4 απορριπτικές αποφάσεις το «πράσινο φως» ήρθε για την αποφυλάκιση του «Λάμπρου» της 17 Νοέμβρη, έπειτα από 24 χρόνια κράτησης. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, όπως αποκαλύπτει το MEGA, η μόρφωση του, -καθώς πήρε πτυχίο στα μαθηματικά, μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο από γαλλικό πανεπιστημιακό ίδρυμα, ενώ ήταν έγκλειστος- το σύνολο της ποινής που έχει εκτίσει και η καλή διαγωγή πληρούσαν τους όρους αποφυλάκισης.
Το MEGA εξασφάλισε τις πρώτες εικόνες από τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, μετά την αποφυλάκιση του, έξω από το σπίτι του στον Βύρωνα.
Μετά από 4 απορριπτικές αποφάσεις το «πράσινο φως» ήρθε για την αποφυλάκιση του «Λάμπρου» της 17 Νοέμβρη, έπειτα από 24 χρόνια κράτησης. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, όπως αποκαλύπτει το MEGA, η μόρφωση του, -καθώς πήρε πτυχίο στα μαθηματικά, μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο από γαλλικό πανεπιστημιακό ίδρυμα, ενώ ήταν έγκλειστος- το σύνολο της ποινής που έχει εκτίσει και η καλή διαγωγή πληρούσαν τους όρους αποφυλάκισης.
Το βούλευμα που άνοιξε την πόρτα της φυλακής
Εντύπωση βέβαια προκάλεσε το γεγονός, ότι η εισήγηση του εισαγγελέα ήταν αρνητική.
Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που φυλακίστηκε με όρους, πρέπει να δίνει μία φορά τον μήνα το παρών στο Αστυνομικό Τμήμα του Βύρωνα, απαγορεύεται να βγει από τη χώρα ενώ θα έπρεπε, όπως και έκανε, να δηλώσει τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του.
Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, ο οποίος με παραγγελία του ζήτησε να μελετηθεί το ενδεχόμενο να ασκηθεί αναίρεση στο βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά για την αποφυλάκιση του αρχηγού της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.
Ο άνθρωπος που κινούσε τα νήματα της 17 Νοέμβρη για δεκαετίες, καταδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, καθώς και για εκρήξεις, ληστείες και συμμετοχή στη 17 Νοέμβρη.
Η δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης
Η «17 Νοέμβρη» κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής της δράσης δολοφόνησε 23 ανθρώπους με πρώτο θύμα της τον Ρίτσαρντ Γουέλς σταθμάρχης της CIA το 1975 και συνέχισε να σκορπά τον θάνατο μέχρι και το 2002.
Ο Κώστας Μπακογιάννης, μιλώντας vidcast των «Νέων», Face to Face, με την Κατερίνα Παναγοπούλου σχολίασε την απόφαση αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.
Ο 82χρονος πολυϊσοβίτης Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επρόκειτο να αποφυλακιστεί το καλοκαίρι του 2027.
