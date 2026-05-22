Όζι Όσμπορν: Ακόμη σε αναζητώ σε κάθε κομμάτι της ζωής που θα έπρεπε να σε περιλαμβάνει, γράφει η κόρη του
Η Κέλι Όσμπορν έκανε μία συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα της και θρύλο των Black Sabbath
Η Κέλι Όσμπορν εξομολογήθηκε μέσα από μία ανάρτησή της ότι εξακολουθεί να αναζητά τον πατέρα της σε καθημερινές στιγμές. Ο Όζι Όσμπορν, ο θρύλος των Black Sabbath, πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια τον περασμένο Ιούλιο, μόλις δύο εβδομάδες μετά την αποχαιρετιστήρια συναυλία του με τα μέλη του συγκροτήματός του στο στάδιο Villa Park στο Μπέρμιγχαμ.
Μέσα από Instagram stories, η 41χρονη παρουσίασε μια νέα υπαίθρια εγκατάσταση αφιερωμένη στον εμβληματικό καλλιτέχνη. Με μεγάλα γράμματα, μέσα σε ένα λιβάδι, σχηματιζόταν η φράση: «Ozzy f*****g Osbourne».
Σε άλλο στιγμιότυπο που μοιράστηκε, η Κέλι Όζμπορν φαινόταν να φορά ένα χρυσό δαχτυλίδι, πάνω στο οποίο αναγραφόταν η λέξη «dad» (πατέρας). «Ακόμη σε αναζητώ στις καθημερινές στιγμές, μπαμπά, στα ήσυχα δωμάτια, στα κουρασμένα βράδια, σε κάθε κομμάτι της ζωής που θα έπρεπε να σε περιλαμβάνει», έγραψε πάνω στη φωτογραφία.
