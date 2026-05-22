Κάθειρξη 7,5 ετών σε Παλαιστίνιο που είχε τραυματίσει με σουβλί δύο σωφρονιστικούς υπαλλήλους στις φυλακές Ηρακλείου

Ο 26χρονος ως κρατούμενος των φυλακών Ν. Αλικαρνασσού τον Μάρτιο του 2025 επιτέθηκε πισώπλατα με αυτοσχέδιο σουβλί σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους, καρφώνοντας τον έναν δύο φορές, μία στην ωμοπλάτη και μία στο λαιμό