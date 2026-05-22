Κάθειρξη 7,5 ετών σε Παλαιστίνιο που είχε τραυματίσει με σουβλί δύο σωφρονιστικούς υπαλλήλους στις φυλακές Ηρακλείου
Συνολική ποινή κάθειρξης 7,5 ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου στον 26χρονο Παλαιστίνιο που ως κρατούμενος των φυλακών Ν. Αλικαρνασσού τον Μάρτιο του 2025 επιτέθηκε πισώπλατα με αυτοσχέδιο σουβλί σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους, καρφώνοντας τον έναν δύο φορές, μία στην ωμοπλάτη και μία στο λαιμό, κάτω από το αριστερό αυτί.
Σύμφωνα με το cretalive.gr, η επιβληθείσα ποινή που δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη αφορά τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας.
Νωρίτερα, η εισαγγελέας έδρας είχε προτείνει την ενοχή του νεαρού κατηγορουμένου, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Η εισαγγελική λειτουργός ήταν απολύτως καταδικαστική στην αγόρευση της, υπογραμμίζοντας ότι ο 26χρονος είχε επίγνωση του άδικου της πράξης του, ενώ εξέφρασε την άποψη ότι ο κατηγορούμενος δεν πάσχει από ψυχική διαταραχή αλλά από διαταραχή συμπεριφοράς. Τόνισε ότι από το βιντεοληπτικό υλικό καθίσταται σαφές ότι αιφνιδίασε τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, σε βάρος των οποίων κινήθηκε πισώπλατα.
Ακόμα ανέφερε ότι ο 26χρονος έχει υποπέσει σε αρκετές αντιφάσεις σε σχέση με την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου όπου ισχυρίστηκε ότι είχε θυμό καθώς είχε δεχθεί απειλητικές και υβριστικές επιθέσεις. Όσο για το αυτοσχέδιο σουβλί, με το οποίο κάρφωσε στο λαιμό, κάτω από το αυτί, τον σωφρονιστικό υπάλληλο, ισχυρίστηκε ότι το είχε φτιάξει ο ίδιος με σκοπό να αυτοκτονήσει.
Ο τραυματίας σωφρονιστικός υπάλληλος ανέφερε στην κατάθεση του στο δικαστήριο ότι ο 26χρονος είχε προμελετήσει την επίθεση και ήθελε να τον σκοτώσει. Κατέθεσε ότι τον τρύπησε μόλις δύο εκατοστά από την καρωτίδα και ότι ευτυχώς που φορούσε το μπουφάν της υπηρεσίας και έτσι κάπως περιορίστηκε η ζημιά που του έκανε. Περιέγραψε ότι το αίμα ανάβλυζε.
Για ηθική δικαίωση έκανε λόγο ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Γιώργος Κοκοσάλης, αναφερόμενος τόσο στους παθόντες εντολείς του όσο και στο σύνολο του σωφρονιστικού σώματος που καθημερινά καλούνται να κερδίσουν τίμια το μεροκάματο του τρόμου.
