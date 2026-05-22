Πρίγκιπας Ουίλιαμ για Κέιτ Μίντλετον: Είμαι τόσο υπερήφανος, έχει περάσει τόσα πολλά τα τελευταία χρόνια
Πρίγκιπας Ουίλιαμ για Κέιτ Μίντλετον: Είμαι τόσο υπερήφανος, έχει περάσει τόσα πολλά τα τελευταία χρόνια
Η οικογένειά μας κυριολεκτικά δεν θα μπορούσε να τα βγάλει πέρα χωρίς εκείνη, πρόσθεσε
Υπερήφανος για την Κέιτ Μίντλετον δήλωσε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, μιλώντας για την πορεία της υγείας της συζύγου του μετά τη μάχη της με τον καρκίνο, ενώ παράλληλα εξέφρασε τη στήριξη και τον θαυμασμό του στο πρόσωπό της.
Σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Heart Breakfast, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ χαρακτήρισε την πριγκίπισσα της Ουαλίας «καταπληκτική μητέρα» και «καταπληκτική σύζυγο», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η οικογένειά μας κυριολεκτικά δεν θα μπορούσε να τα βγάλει πέρα χωρίς εκείνη, οπότε υπήρξε πραγματικά εκπληκτική».
Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψή της στην Ιταλία, η οποία αποτέλεσε το πρώτο επίσημο ταξίδι της στο εξωτερικό μετά την περιπέτεια της υγείας της, δήλωσε: «Είμαι τόσο υπερήφανος, πάρα πολύ υπερήφανος. Ήταν καταπληκτική. Έχει περάσει τόσα πολλά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα τα τελευταία δύο».
Δείτε βίντεο από τη συνέντευξή του
Στη συνέχεια, σημείωσε πως η Κέιτ Μίντλετον ανυπομονούσε για το συγκεκριμένο ταξίδι και ήθελε να αφιερώσει χρόνο στην έρευνα για το πρότζεκτ της που αφορά στην πρώιμη παιδική ηλικία. «Περνάει αμέτρητες ώρες διαβάζοντας έγγραφα. Είναι πραγματική επαγγελματίας στο θέμα της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Τα περισσότερα βράδια προσπαθώ να βρω χώρο να περάσω στο υπνοδωμάτιο ανάμεσα στα χαρτιά που έχει απλωμένα για να διαβάσει», είπε.
Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ παραδέχτηκε επίσης ότι τέτοιου είδους ταξίδια απαιτούν μεγάλη ενέργεια, τονίζοντας πως η οικογένεια προσπαθεί να βρει ισορροπία ώστε η Κέιτ Μίντλετον να ξεκουράζεται επαρκώς και να παραμένει υγιής.
Παράλληλα, ο ίδιος έδωσε και μια πιο προσωπική εικόνα της καθημερινότητάς τους με τα τρία παιδιά τους, τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις, περιγράφοντας το πρωινό τους πριν από το σχολείο και λέγοντας με χιούμορ πως ο μικρότερος γιος τους αφήνει «δαχτυλιές από μαρμελάδα σε όλο το αυτοκίνητο».
Αναφέρθηκε ακόμη στην αγάπη της Σάρλοτ για την Τέιλορ Σουίφτ, σχολιάζοντας πως η οικογένεια παρακολούθησε μαζί συναυλία της περιοδείας Eras Tour, ενώ αστειεύτηκε λέγοντας ότι ελπίζει να βρεθεί στη λίστα καλεσμένων του γάμου της τραγουδίστριας με τον Τράβις Κέλσι.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Heart Breakfast, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ χαρακτήρισε την πριγκίπισσα της Ουαλίας «καταπληκτική μητέρα» και «καταπληκτική σύζυγο», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η οικογένειά μας κυριολεκτικά δεν θα μπορούσε να τα βγάλει πέρα χωρίς εκείνη, οπότε υπήρξε πραγματικά εκπληκτική».
Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψή της στην Ιταλία, η οποία αποτέλεσε το πρώτο επίσημο ταξίδι της στο εξωτερικό μετά την περιπέτεια της υγείας της, δήλωσε: «Είμαι τόσο υπερήφανος, πάρα πολύ υπερήφανος. Ήταν καταπληκτική. Έχει περάσει τόσα πολλά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα τα τελευταία δύο».
Δείτε βίντεο από τη συνέντευξή του
Στη συνέχεια, σημείωσε πως η Κέιτ Μίντλετον ανυπομονούσε για το συγκεκριμένο ταξίδι και ήθελε να αφιερώσει χρόνο στην έρευνα για το πρότζεκτ της που αφορά στην πρώιμη παιδική ηλικία. «Περνάει αμέτρητες ώρες διαβάζοντας έγγραφα. Είναι πραγματική επαγγελματίας στο θέμα της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Τα περισσότερα βράδια προσπαθώ να βρω χώρο να περάσω στο υπνοδωμάτιο ανάμεσα στα χαρτιά που έχει απλωμένα για να διαβάσει», είπε.
Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ παραδέχτηκε επίσης ότι τέτοιου είδους ταξίδια απαιτούν μεγάλη ενέργεια, τονίζοντας πως η οικογένεια προσπαθεί να βρει ισορροπία ώστε η Κέιτ Μίντλετον να ξεκουράζεται επαρκώς και να παραμένει υγιής.
Παράλληλα, ο ίδιος έδωσε και μια πιο προσωπική εικόνα της καθημερινότητάς τους με τα τρία παιδιά τους, τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις, περιγράφοντας το πρωινό τους πριν από το σχολείο και λέγοντας με χιούμορ πως ο μικρότερος γιος τους αφήνει «δαχτυλιές από μαρμελάδα σε όλο το αυτοκίνητο».
Αναφέρθηκε ακόμη στην αγάπη της Σάρλοτ για την Τέιλορ Σουίφτ, σχολιάζοντας πως η οικογένεια παρακολούθησε μαζί συναυλία της περιοδείας Eras Tour, ενώ αστειεύτηκε λέγοντας ότι ελπίζει να βρεθεί στη λίστα καλεσμένων του γάμου της τραγουδίστριας με τον Τράβις Κέλσι.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα