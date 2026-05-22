Η Κέιτ Μπους βραβεύτηκε για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο

βραβείο για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο, την αντιπολεμική ταινία μικρού μήκους «Little Shrew» τιμήθηκε η Κέιτ Μπους στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Καρμάρθεν στην Ουαλία.

ΜεΗ πολυβραβευμένη τραγουδίστρια γνωστή για τη μακροχρόνια πορεία της στη μουσική και τις διεθνείς διακρίσεις της, προσθέτει πλέον ακόμη μία ιδιότητα στο ενεργητικό της, αυτή της σκηνοθέτριας. Η ταινία, που αντλεί έμπνευση από τον πόλεμο στην Ουκρανία, βασίζεται στο τραγούδι της «Snowflake» από το άλμπουμ της «Fifty Words for Snow» (2011) και ακολουθεί μια μυγαλή που αναζητά ελπίδα μέσα από μια κατεστραμμένη, βομβαρδισμένη πόλη.«Τι υπέροχο! Η "Little Shrew" είναι απίστευτα ενθουσιασμένη που της απονεμήθηκε μια τόσο μεγάλη τιμή» είπε η Κέιτ Μπους και πρόσθεσε: «Πολλά ευχαριστώ από την ίδια, από εμένα και από όλη την ομάδα. Είμαστε πανευτυχείς».Η ίδια έγραψε το σενάριο και υπέγραψε τη σκηνοθεσία της ασπρόμαυρης ταινίας κινουμένων σχεδίων, η οποία βασίστηκε σε δικά της σκίτσα αλλά και στις εικονογραφήσεις του Τζιμ Κέι, με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για παιδιά που έχουν πληγεί από τον πόλεμο, μέσω του οργανισμού War Child.«Τι απίστευτη χρονιά ήταν η φετινή για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Καρμάρθεν» δήλωσε ο δημιουργικός παραγωγός του, Στάιφιν Πάρι. «Η φετινή επιτυχία ξεπέρασε οτιδήποτε θα μπορούσα να φανταστώ, κυρίως επειδή η έμπνευση ζωής μου, η Κέιτ, μοιράστηκε μαζί μας το αξιοσημείωτο έργο της συμμετέχοντας με την ταινία της» πρόσθεσε.: Getty Images / Ideal Image