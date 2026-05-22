Γλυπτά του Παρθενώνα: Η Τουρκία αδειάζει τους Βρετανούς - Δεν υπάρχει φιρμάνι που να νομιμοποιεί την απόσπασή τους

Βασιλική Παπαγεωργίου, Νικόλαος Σταμπολίδης, Αρτεμις Παπαθανασίου και Γιώργος Διδασκάλου συμμετείχαν στην Ελληνική Αντιπροσωπεία

Την αμέριστη στήριξή τους στο αίτημα της Ελλάδας για την επανένωση τωνστην Ελλάδα εξέφρασε η πλειοψηφία των Κρατών που συμμετείχαν στηντης, οι εργασίες της οποίας ολοκληρώθηκαν σήμερα.Μεταξύ αυτών και η, που συμμετείχε ως Κράτος – παρατηρητής, η οποίαδηλώνοντας ευθαρσώς πως δεν υπάρχει κανένα σουλτανικό έγγραφο ή φιρμάνι που να νομιμοποιεί την απόσπαση των Γλυπτών από το μνημείο και την απόκτηση τους από τον Λόρδο Έλγιν.Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, πως στο τελικό κείμενο της σύστασης που υιοθετήθηκε η Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO αναγνωρίζει για πρώτη φορά, το βασικό επιχείρημα της Ελλάδας ότι τα Γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα καλώντας το Ηνωμένο Βασίλειο να συνεργαστεί για την επανένωσή τκαι τη μόνιμη έκθεσή τους στο Μουσείο της Ακρόπολης, ένα θέμα που παραμένει σε εκκρεμότητα για μεγάλο διάστημα.Κάλεσε, επίσης, τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO να βοηθήσει να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συναντήσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου με σκοπό την επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής λύσης στο θέμα των Γλυπτών του Παρθενώνα ενώ αποφάσισε να εντάξει το ζήτημα και στην ατζέντα της 26ης Συνόδου της Διακυβερνητικής Επιτροπής.Βασικά όπλα στη φαρέτρα της ελληνικής επιχειρηματολογίας συνιστά η παράνομη απόκτηση των Γλυπτών από τον Λόρδο Έλγιν, η απουσία φιρμανιού και σχετικών σουλτανικών εγγράφων και οι καταστροφικές συνέπειες που είχαν στην διατήρησή στους τόσο η βίαιη απόσπασή τους όσο και οι μετέπειτα άστοχες επεμβάσεις, καθώς και η έλλειψη σεβασμού στον τρόπο που αντιμετωπίζει το Βρετανικό Μουσείο τα αριστουργήματα του Φειδία ακόμη και σήμερα.Η ελληνική πλευρά δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει την απροθυμία των Βρετανών να βρεθεί λύση η οποία αποδεικνύεται από την εμμονή της στην επιλογή του δανεισμού αλλά και στην πρόσφατη κίνησή της να επιχειρήσει, παρακάμπτοντας το Κοινοβούλιο, να εξαιρέσει 16 Εθνικά Μουσεία, μεταξύ αυτών και το Βρετανικό Μουσείο, από την εφαρμογή σε αυτά δύο κεφαλαίων (15 και 16) του Νόμου περί Ιδρυμάτων (Charities Act 2022), σύμφωνα με τα οποία τα Μουσεία θα μπορούσαν για ηθικούς λόγους να προβούν σε επιστροφές αντικειμένων από τις συλλογές τους στις χώρες προέλευσης.Ιταλία, Κολομβία, Βραζιλία, Αζερμπαϊτζάν, Κίνα, Τσεχία, Αίγυπτος, Πολωνία, Γουατεμάλα, Μπουρκίνα Φάσο, Λιβύη, Κύπρος, Τουρκία, Μπαχρέιν, Νιγηρία, Λίβανος, Μεξικό και Μαυριτανία τάχθηκαν ξεκάθαρα υπέρ της χώρας μας κρίνοντας ανεπαρκές το βρετανικό επιχείρημα ότι το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει δεν επιτρέπει την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.Στην Ελληνική Αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού Γεώργιος Διδασκάλου, ο Γενικός Διευθυντής του Μουσείου Ακροπόλεως καθ. Νικόλαος Σταμπολίδης και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών Βασιλική Παπαγεωργίου. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχε η Προϊσταμένη της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών Άρτεμις Παπαθανασίου και ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO Γεώργιος Κουμουτσάκος.