Διευκρινίσεις από το Πεντάγωνο για τη δήλωση του Αρχηγού ΓΕΑ ότι οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο

Δημοσθένη Γρηγοριάδη σύμφωνα με τις οποίες δεν έχει λάβει εντολή για την απόσυρση των συστημάτων patriot από την



Όπως ανέφεραν, ο Αρχηγός ΓΕΑ, στη συνέντευξή του στο STAR Κεντρικής Ελλάδος, «δε θέλησε να μπει σε καμιά λεπτομέρεια όσον αφορά το περιεχόμενο ή τον χρόνο εκτέλεσης των εντολών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας» και επεσήμαναν ότι ο Αντιπτέραρχος αναφέρθηκε με ακρίβεια μόνο όσον αφορά τις εντολές που έχουν ήδη εκτελεσθεί. Αφήνουν έτσι να εννοηθεί ότι ο κ.Γρηγοριάδης δεν έκανε αναφορά σε εντολές που πρόκειται να γίνουν πράξη.



Αντιπτέραρχουσύμφωνα με τις οποίες δεν έχει λάβει εντολή για την απόσυρση των συστημάτων patriot από την Κάρπαθο , έδωσαν το απόγευμα της Παρασκευής πηγές του Πενταγώνου.Όπως ανέφεραν, ο Αρχηγός ΓΕΑ, στη συνέντευξή του στο STAR Κεντρικής Ελλάδος, «δε θέλησε να μπει σε καμιά λεπτομέρεια όσον αφορά το περιεχόμενο ή τον χρόνο εκτέλεσης των εντολών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας» και επεσήμαναν ότι ο Αντιπτέραρχος αναφέρθηκε με ακρίβεια μόνο όσον αφορά τις εντολές που έχουν ήδη εκτελεσθεί. Αφήνουν έτσι να εννοηθεί ότι ο κ.Γρηγοριάδης δεν έκανε αναφορά σε εντολές που πρόκειται να γίνουν πράξη.

Διευκρινίσεις για τις δηλώσεις του Αρχηγού ΓΕΑΥπενθυμίζεται ότι στις 18 Μαΐου 2026, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας (ΚΥΣΕΑ) που συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αποφάσισε να επιστρέψουν στις βάσεις τους οι συστοιχίες που είχαν μεταφερθεί σε Διδυμότειχο και Κάρπαθο. Αργότερα, ανακοινώθηκε ότι οι Patriot στην Κάρπαθο θα «αντικατασταθούν» από ένα ζεύγος Mirage 2000-5.Μιλώντας στο Star Κεντρικής Ελλάδας, ο Αρχηγός ΓΕΑ επιβεβαίωσε ότι η συστοιχία Patriot που είχε μεταφερθεί στο Διδυμότειχο για την προστασία της Βουλγαρίας έχει ήδη επιστρέψει στη βάση της, όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει και για το σύστημα αεράμυνας στην Κάρπαθο.«Σε μένα δεν έχει έρθει καμία τέτοια εντολή ή εισήγηση ή κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να απαντήσω, αυτό που ήξερα είναι ότι πρέπει να πάρω τα Patriot από το Διδυμότειχο, και έγινε ήδη, για τα υπόλοιπα, και για τον τύπο των αεροσκαφών, εγώ το διάβασα, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Γι’ αυτό λοιπόν τα Patriot είναι στην Κάρπαθο, τα Mirage 2000 δεν γνωρίζω, αν μου δοθεί κάποια τέτοια εντολή εγώ είμαι εκτελεστικό όργανο, δεν παίρνω τέτοιου είδους αποφάσεις. Μπορώ να εισηγηθώ, μπορώ να πω κάποια πράγματα εφόσον ερωτηθώ, αλλά μέχρι εκεί. Υπάρχει το επίπεδο του ΓΕΕΘΑ που αυτό θα μας δώσει κατευθυντήριες οδηγίες, και η πολιτική ηγεσία. Αν και όταν έρθει… Προς το παρόν, είναι εκεί» ανέφερε στη συνέντευξή του ο Αρχηγός ΓΕΑ.